Mlha nemá šanci. Švýcarská firma vyvinula unikátní lyžařské brýle s rozšířenou realitou, které mají výrazně zlepšit viditelnost

Asi každý, kdo v zimě občas vyrazí na lyže nebo snowboard, zažil situaci, kdy na horách kvůli špatnému světlu, mrakům, mlze nebo vánici panuje nízká viditelnost. To přitom může být velice nebezpečné, protože pokud si člověk nedá na svahu pozor a přecení své schopnosti, rázem může ublížit nejen sobě, ale i lidem okolo.
Něco podobného se podle serveru New Atlas stalo jednomu ze zakladatelů švýcarské společnosti Provuu, když v mlze najel do hromady sněhu, spadl a utrpěl otřes mozku. A právě kvůli tomuto nepříjemnému zážitku se rozhodl vyvinout technologii, jež by zlepšila viditelnost v náročných podmínkách nejen pro rekreační lyžaře a snowboardisty, ale i pro instruktory, horské průvodce a také pro členy horské záchranné služby.
Výsledkem náročného vývoje jsou nové chytré brýle Provuu XR, jež sice na první pohled vypadají jako kterékoliv jiné, avšak ve srovnání s nimi se v mnohém liší. Kromě tradiční povrchové úpravy proti zamlžení, ventilačním otvorům a kompatibilitě se standardní helmou totiž váží o necelých sto gramů více, neboť obsahují pokročilé funkce rozšířené reality (XR).
Brýle si pochvalují i profesionální lyžaři
Provuu XR obsahují kamery s vysokým Full HD rozlišením, které zachycují detaily krajiny a textury, jež lidské oko kvůli špatné viditelnosti nevidí. Pořízené záběry se následně uživateli zobrazí přímo na displej brýlí, kde doplní to, co daný člověk vidí prostřednictvím vlastního zraku. Velkou výhodou zařízení je přitom velmi nízká prodleva mezi zaznamenáním a zobrazením záběrů, která dosahuje méně než 30 milisekund, což je hluboko pod schopnostmi lidského vnímání.
Nové brýle slibují až 75procentní zvýšení kontrastu a až pětinásobné zvětšení oblasti s dobrou viditelností, což má výrazně usnadnit odhalení jakýchkoliv překážek skrytých ve sněhu. Režim s rozšířenou realitou lze navíc v případě hezkého a slunečného počasí stisknutím tlačítka deaktivovat, díky čemuž se Provuu XR promění v běžné brýle.
Zařízení už prošlo rozsáhlým testováním v náročnějších povětrnostních podmínkách. Podle vedení společnosti si přitom jeho funkčnost pochvalovali jak profesionální lyžaři a snowboardisté, tak horští vůdci či členové speciálních jednotek švýcarské armády.
Zákazníci musí ještě rok počkat
Menší nevýhodou nových brýlí je zatím kratší výdrž zmíněné funkce rozšířené reality, jelikož odnímatelná baterie vystačí maximálně na čtyři hodiny provozu. Na pokrytí průměrné délky lyžování je to však podle Provuu dostatečné. Zařízení lze navíc plně nabít asi za hodinu, čehož lze využít třeba během obědové pauzy.
Brýle jsou aktuálně dostupné pouze v černé barvě, což je záměrná volba jejich tvůrců, kteří se snaží o minimalistické pojetí. V plánu navíc není ani přidání dalších moderních funkcí, jako je třeba Wi-Fi nebo noční režim – jedinou „extra vychytávkou“ je možnost záznamu, díky níž si lze na SD kartu nahrát aktuální sjezd.
Provuu XR jsou zatím k dispozici pouze na platformě Kickstarter, kde si je lze předobjednat za 449 švýcarských franků, tedy za asi 11,5 tisíce korun. Zahájení sériové výroby se teprve chystá, a proto budou předobjednávky dle vedení firmy rozesílány až na podzim příštího roku. Ve vzdálenější budoucnosti ale společnost plánuje i expanzi do maloobchodní distribuce, a to zejména v horských oblastech.