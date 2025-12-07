Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Percy Jackson, komedie s Rowanem Atkinsonem či poslední Na nože

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Percy Jackson
Autor: Disney+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 8. prosince?

Mimino na mušce 

Když se staral o vilu, poničil ji kvůli otravné včele. Trevor Bingley (Rowan Atkinson) proto přesedlal na práci školníka. Když ale dostane šanci na hlídání luxusního bytu v Londýně, valí se do dalšího průšvihu. V místních jeslích totiž někdo zapomněl dítě a je jen na Trevorovi, aby se o něj postaral. A bude to zas jízda. 

Atkinson se v novém seriálu na Netflix vrátí 11. prosince. Zdroj: Youtube.com

Na nože: Probuzení mrtvého muže

Benoit Blanc (Daniel Craig) se vrací v závěrečném dílu trilogie Riana Johnsona. Tentokrát má k sobě postavy v podání další herecké smetánky, jako jsou například Josh Brolin, Glenn Close či Jeremy Renner. A rozlousknout musí případ, ve kterém půjde o život a bude si zahrávat se záhrobím.

Blancův poslední případ na Netflixu uvidíme 12. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Guy Ritchie: Pouto

Voják John Kinley je uvězněn hluboko v týlu nepřítele na Blízkém východě. Místní milicionáři ho mučí a nabídnou mu jedinou možnost propuštění – stát se jejich špiclem. Drsný film Guye Ritchieho sleduje konflikty v této části světa bez příkras a sází na skvělý herecký výkon Jakea Gyllenhaala. 

Ritchieho válečný film na HBO Max dorazí 12. prosince. Zdroj: Youtube.com

Percy Jackson a Olympané

Poté, co zabránil zneužití Diova blesku se Percy Jackson pouští do dalšího dobrodružství. Aby zastavil Kronův návrat, musí se se svými přáteli vydat do Moře nestvůr. A na cestě potkává další spojence včetně kyklopů či sester Graií.

Percy Jackson se na Disney+ vrátí 10. prosince. Zdroj: Youtube.com

Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show

Největší hudební hvězda současnosti se vrací na obrazovky Disney+. Tentokrát uvidíme její koncert z kanadského Vancouveru, kde zakončila svoji poslední koncertní šňůru The Eras. Dne 8. prosince 2024 předvedla Taylor v Kanadě jedno ze svých nejlepších vystoupení a fanoušci si jej nyní mohou užít i online. 

Show Taylor Swift na Disney+ uvidíme 12. prosince. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Plánujete si v příštím roce říct v práci o přidání?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Poznáte historické spotřebiče z našich domácností?
1/12 otázek
Spustit kvíz