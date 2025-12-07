Nová nabídka streamovacích služeb: Percy Jackson, komedie s Rowanem Atkinsonem či poslední Na nože

Mimino na mušce
Když se staral o vilu, poničil ji kvůli otravné včele. Trevor Bingley (Rowan Atkinson) proto přesedlal na práci školníka. Když ale dostane šanci na hlídání luxusního bytu v Londýně, valí se do dalšího průšvihu. V místních jeslích totiž někdo zapomněl dítě a je jen na Trevorovi, aby se o něj postaral. A bude to zas jízda.
Na nože: Probuzení mrtvého muže
Benoit Blanc (Daniel Craig) se vrací v závěrečném dílu trilogie Riana Johnsona. Tentokrát má k sobě postavy v podání další herecké smetánky, jako jsou například Josh Brolin, Glenn Close či Jeremy Renner. A rozlousknout musí případ, ve kterém půjde o život a bude si zahrávat se záhrobím.
Guy Ritchie: Pouto
Voják John Kinley je uvězněn hluboko v týlu nepřítele na Blízkém východě. Místní milicionáři ho mučí a nabídnou mu jedinou možnost propuštění – stát se jejich špiclem. Drsný film Guye Ritchieho sleduje konflikty v této části světa bez příkras a sází na skvělý herecký výkon Jakea Gyllenhaala.
Percy Jackson a Olympané
Poté, co zabránil zneužití Diova blesku se Percy Jackson pouští do dalšího dobrodružství. Aby zastavil Kronův návrat, musí se se svými přáteli vydat do Moře nestvůr. A na cestě potkává další spojence včetně kyklopů či sester Graií.
Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show
Největší hudební hvězda současnosti se vrací na obrazovky Disney+. Tentokrát uvidíme její koncert z kanadského Vancouveru, kde zakončila svoji poslední koncertní šňůru The Eras. Dne 8. prosince 2024 předvedla Taylor v Kanadě jedno ze svých nejlepších vystoupení a fanoušci si jej nyní mohou užít i online.