Nová nabídka streamovacích služeb: Stranger Things, Nibelungové či Amadeus

Stranger Things
Vecna stojí na prahu vítězství a parta přátel včetně Mikea, Eleven, Dustina či Steva jej musí jednou pro vždy zastavit. Nebude to ale jednoduché. Velkolepé finále si vzali na starosti bratři Dufferové. Čeká nás přes dvě hodiny dlouhá epizoda.
Madam Web
Cassandra Webb je paramedička, která během jednoho zásahu zjistí, že vidí do budoucnosti. Díky tomu potká tři mladé ženy, po kterých jde maskovaný zabiják v pavoučím kostýmu. A k tomu všemu musí ještě bránit Bena Parkera a jeho sestru Mary, aby se narodil v budoucnu důležitý Peter Parker.
Parish
Bývalý řidič zločineckého podsvětí Gray Parish (Giancarlo Esposito) se snaží žít poctivě v New Orleans. Kvůli souhře okolností ale musí znovu řídit pro nebezpečný gang. Vše se rozjíždí nanovo, jenže Gray už nechce být takový jako dřív. Sledujme jeho snahu o vykoupení.
Amadeus
Od kultovního filmu Miloše Formana uplynulo čtyřicet let. Nyní se Amadeus, respektive jeho zpracování od Petera Shaffera, vrací. Na malé obrazovce si legendárního skladatele zahraje Will Sharpe, zatímco Salieriho Paul Bettany. Boj velikánů znovu začíná!
Hagen: V údolí Nibelungů
Legendární Píseň o Nibelunzích se podívá na obrazovky. Zpracování románu Hagen von Tronje od Wolfganga Hohlbeina patří mezi nejdražší evropské seriály vůbec. Vyprávění sleduje celou středověkou ságu, jež mimo jiné inspirovala i Richarda Wagnera. Natáčení probíhalo na Islandu, ale také v Česku, například na hradě Točník.