Nová nabídka streamovacích služeb: Stranger Things, Nibelungové či Amadeus

Ondřej Novotný
Dnes
Hagen
Autor: Canal+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 29. prosince?

Stranger Things

Vecna stojí na prahu vítězství a parta přátel včetně Mikea, Eleven, Dustina či Steva jej musí jednou pro vždy zastavit. Nebude to ale jednoduché. Velkolepé finále si vzali na starosti bratři Dufferové. Čeká nás přes dvě hodiny dlouhá epizoda. 

Velkolepé finále Stranger Things zboří Netflix 31. prosince. Zdroj: Youtube.com

Madam Web

Cassandra Webb je paramedička, která během jednoho zásahu zjistí, že vidí do budoucnosti. Díky tomu potká tři mladé ženy, po kterých jde maskovaný zabiják v pavoučím kostýmu. A k tomu všemu musí ještě bránit Bena Parkera a jeho sestru Mary, aby se narodil v budoucnu důležitý Peter Parker.

Madame Web dorazí na Netflix 30. prosince. Zdroj: Youtube.com

Parish

Bývalý řidič zločineckého podsvětí Gray Parish (Giancarlo Esposito) se snaží žít poctivě v New Orleans. Kvůli souhře okolností ale musí znovu řídit pro nebezpečný gang. Vše se rozjíždí nanovo, jenže Gray už nechce být takový jako dřív. Sledujme jeho snahu o vykoupení.

MM26_AI

Parish uvidíme na Netflixu 31. prosince. Zdroj: Youtube.com

Amadeus

Od kultovního filmu Miloše Formana uplynulo čtyřicet let. Nyní se Amadeus, respektive jeho zpracování od Petera Shaffera, vrací. Na malé obrazovce si legendárního skladatele zahraje Will Sharpe, zatímco Salieriho Paul Bettany. Boj velikánů znovu začíná!

Amadeus dorazí na obrazovky SkyShowtime 2. ledna. Zdroj: Youtube.com

Hagen: V údolí Nibelungů

Legendární Píseň o Nibelunzích se podívá na obrazovky. Zpracování románu Hagen von Tronje od Wolfganga Hohlbeina patří mezi nejdražší evropské seriály vůbec. Vyprávění sleduje celou středověkou ságu, jež mimo jiné inspirovala i Richarda Wagnera. Natáčení probíhalo na Islandu, ale také v Česku, například na hradě Točník. 

Sága o Nibelunzích dorazí na Canal+ 29. prosince. Zdroj: Youtube.com
