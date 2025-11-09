Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Samurajská řežba, batmanovský animák a dokument o Slovanu Liberec

Ondřej Novotný
Včera
Bat-Fam
Autor: Amazon MGM Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 10. listopadu?

Do posledního samuraje

Konec 19. století, revoluce Meidži v Japonsku. V chrámu Tenrjúdži se shromáždí 292 samurajů, aby bojovali o 100 miliard jenů. Jedním z nich je Šudžiró Saga, který chce peníze získat, aby zachránil svoji nemocnou ženu s dítětem. V Tokiu poteče krev. A to rovnou do posledního samuraje. 

Krvavou japonskou řež zažijeme na Netflixu 13. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Pokušení

Markýza Isabelle de Merteuil se po zradě vikomta Valmonta vydává na cestu stát se nejvlivnější pařížskou kurtizánou. Pouští se do boje za sexuální svobodu v patriarchálním světě, kde ženy nemají žádnou moc. V hlavní roli se představí Diane Kruger.

Francouzský seriál uvidíme na HBO Max 14. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Mezi námi děvčaty 2

Oblíbená komedie s Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan je po dvaadvaceti letech zpět. Laura se po letech vrací k matce Tess i s dospívající dcerou, která podědila jejich schopnost přivolávat katastrofy. Startuje proto generační pokračování, ve kterém čeká ústřední trio karambolů, na něž nikdy nezapomenou. 

Dvojka úspěšné komedie odstartuje na Disney+ 14. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Taková Batmanova rodinka

Po událostech filmu Dáreček Batman vítají Bruce Wayne, jeho syn Damian a komorník Alfred nové nájemníky ve Wayneově sídle, jimiž jsou Alfredova neteř Alicia, bývalá zlodějka Claire a duch Ra'as Al Ghula. V Gothamu v mezičase znovu bují vlna zločinu a objevují se padouchové jako Man-Bat, Joker či Clayface. Což se ale zdá jen jako maličkost oproti rodinným karambolům…

WT100_25

Další batmanovský animák Amazon Prime Video uvede 10. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Palm Royale

Po událostech první série je Maxine Dellacorte-Simmons vyvržena z komunity v Palm Royale. Na pozadí těchto událostí se odhalují jiná tajemství, jako například identita Normy a věk těhotné dívky Mitzi. Maxine pomalu zjišťuje, že ji čeká velký boj o nic menšího než o samotné přežití.

Novou řadu Palm Royale uvidíme na Apple TV+ 12. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Slovan Liberec: Zpátky na vrchol

Podnikatel Ondřej Kania před dvěma lety koupil fotbalový klub Slovan Liberec. Nový dokumentární projekt Michala Samira sleduje zákulisí převzetí, následně angažování kouče Radka Kováče a několik velkých přestupů. Kromě majitele Kanii, jeho manželky, sportovního ředitele Jana Nezmara a hráčů uslyšíme i hlasy od fanoušků a dalších zaměstnanců klubu. 

Fotbalový dokument dorazí na Oneplay 14. listopadu. Zdroj: Youtube.com
