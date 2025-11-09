Nová nabídka streamovacích služeb: Samurajská řežba, batmanovský animák a dokument o Slovanu Liberec

Do posledního samuraje
Konec 19. století, revoluce Meidži v Japonsku. V chrámu Tenrjúdži se shromáždí 292 samurajů, aby bojovali o 100 miliard jenů. Jedním z nich je Šudžiró Saga, který chce peníze získat, aby zachránil svoji nemocnou ženu s dítětem. V Tokiu poteče krev. A to rovnou do posledního samuraje.
Pokušení
Markýza Isabelle de Merteuil se po zradě vikomta Valmonta vydává na cestu stát se nejvlivnější pařížskou kurtizánou. Pouští se do boje za sexuální svobodu v patriarchálním světě, kde ženy nemají žádnou moc. V hlavní roli se představí Diane Kruger.
Mezi námi děvčaty 2
Oblíbená komedie s Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan je po dvaadvaceti letech zpět. Laura se po letech vrací k matce Tess i s dospívající dcerou, která podědila jejich schopnost přivolávat katastrofy. Startuje proto generační pokračování, ve kterém čeká ústřední trio karambolů, na něž nikdy nezapomenou.
Taková Batmanova rodinka
Po událostech filmu Dáreček Batman vítají Bruce Wayne, jeho syn Damian a komorník Alfred nové nájemníky ve Wayneově sídle, jimiž jsou Alfredova neteř Alicia, bývalá zlodějka Claire a duch Ra'as Al Ghula. V Gothamu v mezičase znovu bují vlna zločinu a objevují se padouchové jako Man-Bat, Joker či Clayface. Což se ale zdá jen jako maličkost oproti rodinným karambolům…
Palm Royale
Po událostech první série je Maxine Dellacorte-Simmons vyvržena z komunity v Palm Royale. Na pozadí těchto událostí se odhalují jiná tajemství, jako například identita Normy a věk těhotné dívky Mitzi. Maxine pomalu zjišťuje, že ji čeká velký boj o nic menšího než o samotné přežití.
Slovan Liberec: Zpátky na vrchol
Podnikatel Ondřej Kania před dvěma lety koupil fotbalový klub Slovan Liberec. Nový dokumentární projekt Michala Samira sleduje zákulisí převzetí, následně angažování kouče Radka Kováče a několik velkých přestupů. Kromě majitele Kanii, jeho manželky, sportovního ředitele Jana Nezmara a hráčů uslyšíme i hlasy od fanoušků a dalších zaměstnanců klubu.