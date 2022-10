Menší podniky na suchu. S růstem úroků o ně banky ztrácejí zájem, tvrdí šéf 4Trans Jaroslav Ton

Mezi ekonomy se tomu někdy říká flight-to-quality, tedy útěk ke kvalitě. Nejde přitom pouze o české banky. Chovají se tak finanční instituce po celém světě. Strukturální trend je možné pozorovat například v USA již nejméně 15 let. Jak ukazují poslední data týkající se objemu poskytovaných úvěrů bankami ve Spojených státech níže, objem bankovních úvěrů pro malé a střední podniky po dobu dvou dekád stagnuje – na rozdíl od celkového objemu poskytnutých úvěrů.

Zdroj: OECD

Bankéři uvažují racionálně: Proč bychom měli půjčovat menším podnikům, které navíc aktuálně čelí prudkému nárůstu cen vstupů? Vždyť s mnohem nižším rizikem můžeme poskytovat úvěry větším, stabilnějším a bonitnějším firmám. Nebo si bezpracně uložíme větší část kapitálu u centrální banky, aktuálně se sazbou sedm procent. Chystané zdanění nadměrných zisků, které se dotkne i šesti největších finančních ústavů, může opatrnost bank ještě zvýšit.

Takový postup bank může malé a střední podniky uvrhnout do pasti. Kvůli růstu nákladů potřebují externí provozní financování mnohem naléhavěji než před dvěma, třemi lety. Zároveň pro ně nejsou úvěry tak dostupné jako tehdy. Platí to zejména pro firmy, u kterých představují energie podstatnou část nákladů. Ať už jde o elektřinu, zemní plyn, nebo pohonné hmoty.

Platí to i pro dopravce. Klíčovým nákladem je pro ně nafta, jejíž cena se meziročně zvedla o třetinu. Jenže bude ještě chvilku trvat, než vyšší náklady budou moci promítnout do cen vlastních služeb. Vidíme to i u našich klientů. Přijdou za námi a říkají, že je v bance už nechtějí financovat.

Jak získat peníze na nákupy

Od finančních domů to může být trochu krátkozraké. Na druhou stranu se však otevírá prostor pro nebankovní poskytovatele financování. Svět očekává příchod recese, část podniků bude balancovat na hraně, někdo to nepřežije. V takové situaci se mohou peníze navíc – získané například díky faktoringu, tedy odkupu pohledávek – hodit. Mohou pomoci zalepit nějakou akutní potřebu financování, nebo přispět k investicím do růstu. Dostatečný přístup ke kapitálu může pomoci krizi nejen přežít, ale ještě z ní vyjít jako vítěz.

U úvěrů je pochopitelně nutné hlídat si míru zadluženosti, jinak se i takový podnik může zařadit mezi poražené. U faktoringu je výhoda, že se klient nezadlužuje, jen díky prodeji pohledávek dostane peníze dřív, před splatností faktury. A to je potřeba – data totiž ukazují, že platební morálka se oproti loňskému třetímu čtvrtletí zhoršuje. Prodlužuje se průměrná doba zaplacení faktury po době splatnosti. Již po třetím kvartálu letošního roku je podle dat 4Trans průměrná doba zaplacení o 12 dnů delší než splatnost uvedená na fakturách. To je oproti celému loňskému roku dvojnásobné zvýšení ještě před čtvrtým čtvrtletím, pro logistiku klíčovým.