Luxusní vilu ústeckého krále mýdla zabral po válce stát, jeho potomci si ji koupili zpět a chtějí jí vrátit původní lesk

Honosná neobarokní vila prezidenta legendární továrny na mýdlo s jelenem Heinricha Schichta, postavená v Ústí nad Labem na konci dvacátých let minulého století podle návrhu firemního architekta Paula Brockardta, měla původně připomínat zámek. Dojem podporovaly i luxusně pojaté interiéry komplexu, vestavěné skříně z kvalitního dřeva či ročně malované tapety s orientálními vzory.
Rozsáhlý objekt, ze kterého je krásný výhled na údolí Labe i na zříceninu hradu Střekov, užívala Schichtova rodina do roku 1945. Po konci druhé světové války byli Schichtovi v rámci odsunu sudetských Němců přinuceni odejít do Spolkové republiky Německo, přičemž samotná vila byla následně zkonfiskována československým státem spolu se starožitnými sbírkami a velkou částí vybavení.
Od té doby palác sloužil vzdělávacím institucím. Nejprve zde byla zřízena vojensko-politická škola, později přešla nemovitost do správy Pedagogické fakulty ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ta v ní až do roku 2005 provozovala kolej, dalších 15 let ale nevyužívaný objekt chátral. Univerzita se pro areál snažila opakovaně najít kupce, nejdříve ho nabízela za 21,5 milionu korun, poté částku snížila na 19 milionů. Prodej se ale nikdy nezdařil.
Nový majitel zůstával dlouho neznámý
V roce 2020 převedla zmíněná univerzita budovu na stát, který ji prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových začal nabízet v aukci. V lednu následujícího roku pak úřad oznámil, že se mu podařilo vilu prodat až za cenu 15,9 milionu korun.
Samotný kupec zůstával veřejně neznámý. A to až do poloviny letošního října, kdy se v Ústí nad Labem konala premiéra dokumentu Království mýdlových bublin, který vypráví příběh slavného drogisticko-potravinářského impéria. Vystupuje v něm hned několik potomků rodu Schichtů, a právě oni se rozhodli před čtyřmi roky rozlehlou vilu koupit.
„My jsme se o tom dozvěděli nedlouho po aukci, veřejně jsme ale o tom nechtěli mluvit. Byla to dohoda i s novými majiteli,“ říká historik ústeckého oblastního muzea Martin Krsek, který se na vzniku dokumentárního filmu podílel. „Jsem každopádně rád, že se Schichtovi tímto způsobem do Ústí nad Labem vrátili. Jejich podnikání změnilo výrazně podobu velké části města,“ dodává.
Co bude s vilou? Přesné plány ještě nejsou
Rodina skutečně výrazně ovlivnila, jak se žilo hlavně v dnešní ústecké čtvrti Střekov. Právě zde postupně vybudovala rozsáhlý areál na výrobu mýdla nebo potravinářských tuků. Pro své zaměstnance stavěla byty, zajišťovala lékařskou péči a zaplatila i stavbu lázní. Ty byly letos v únoru strženy, přičemž ve značně špatném stavu jsou i další budovy, které Schichtovi v Ústí nad Labem postavili.
Co přesně nyní s někdejší vilou Heinricha Schichta bude, zatím není jasné. Její obnovu komplikuje i fakt, že budova je od roku 2014 kulturní památkou. „Podle mých informací je plán, že by vila měla sloužit víc veřejnosti,“ přibližuje historik Krsek.
Ve skutečnosti v tom ale nemají jasno ani potomci slavného rodu. „V tuto chvíli zjišťujeme, jaká je aktuální situace. Letos v létě jsme udělali zásadní úpravy, aby budova přestála zimu, a tím pádem máme trochu víc času, abychom si mohli rozmyslet, jak s tím budeme strategicky zacházet dál. Ale jsme zajedno v tom, že bychom rádi pro celý komplex našli nějaké využití, které by přinášelo užitek i pro Ústí a pro místní lidi,“ nechal se pro Český rozhlas po premiéře filmu slyšet Carl von Siemens, jeden z potomků slavného rodu.
