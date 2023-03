Luxusní apartmány u pláže za čtvrtinovou cenu. Společnost Rezidente láká Čechy na sdílené přímořské chalupaření ve Španělsku

Nadhodnocené nemovitosti, hypotéky a úvěry ženou stále více Čechů do nákupu domů a bytů v zahraničí. Je to totiž levnější, lákavější a kupující může získat třeba nádhernou vilu nebo apartmán kousek od pláže. Možnost spoluvlastnit nemovitost ve Španělsku, o niž se dělí až čtyři majitelé, nyní nabízí startup Rezidente.

Za čtvrtinu ceny průměrného bytu v Praze česká firma umožňuje koupit plně zařízené bydlení v atraktivní andaluské lokalitě Costa del Sol. Apartmány i domy by přitom měly dlouhodobě držet svoji hodnotu, a navíc budou aktivně využívány po celý rok. Cílem českého startupu je letos ve Španělsku prodat podíly v nemovitostech za více než 150 milionů korun.

To by nemuselo být nijak těžké, protože dle průzkumu společnosti Deloitte projevuje o nákup nemovitosti v zahraničí zájem skoro 30 procent Čechů. Jen za třetí čtvrtletí roku 2022 naši krajané podle španělského katastrálního úřadu nakoupili v zemi přes 300 nemovitostí. „Dnes do Málagy z Prahy létá deset spojů týdně, což tomuto ‚přímořskému chalupaření‘ značně nahrává. Místo páteční zácpy v metropolích a následných kolon na dálnicích tak za necelé tři hodiny můžete být ve svém druhém domově u moře,“ prozradil webu Euro.cz jako prvnímu Václav Urbánek, spoluzakladatel a ředitel Rezidente.

Nemovitost lze i pronajímat

Spoluvlastnění takzvaných druhých domovů představuje podle Urbánka budoucnost. Aktuálně totiž v evropských destinacích zeje prázdnotou přes 11 milionů prázdninových domů. „Našim klientům nabízíme spoluvlastnictví speciálně založené české společnosti s ručením omezeným, která má nastavený daňový režim pro spoluvlastnický model a jejímž jediným předmětem činnosti je právě správa jedné konkrétní nemovitosti. Všechny potenciální klienty navíc prověřujeme, protože důvěryhodnost a transparentnost celého modelu je naprosto klíčová,“ dodal ředitel startupu.

Ten Urbánek založil spolu s bývalými kolegy z Twista Pavlem Martiníkem a Ivo Apetauerem, s nimiž kdysi sám podobný problém řešil. „Chtěl jsem žít a pracovat část roku u moře. Pořídit si nemovitost, kterou bych využíval jen část roku, mi ale nedávalo smysl. Myšlenka koupit dům ve více lidech se však zalíbila i mým přátelům, a tak jsme do toho nakonec šli společně,“ upřesnil okolnosti vzniku startupu.

Jen měsíc po spuštění už o projekt projevilo zájem přes 150 potenciálních klientů, mezi nimiž jsou zakladatelé úspěšných společností, ale i mladé rodiny. Ke každé nemovitosti je aktuálně možné koupit jeden až dva čtvrtinové podíly. Ty vlastníka opravňují k 12 týdnům pobytu, včetně dvou garantovaných týdnů v kuse během letních prázdnin. Dobu pobytu může majitel využívat pro sebe, věnovat ji jako dárek rodině či nabídnout ke krátkodobému pronájmu.

Spoluvlastníci se přitom dělí jak o náklady na pořízení a vybavení, tak o provozní výdaje. Společnost Rezidente pak v případě nemovitostí vystupuje jako administrátor a auditor a stará se o veškeré účty, daně, opravy a údržbu. Firma ale dokáže zajistit i případné pronájmy, pakliže se pro ně některý z majitelů rozhodne.

Současně Rezidente svým klientům poskytuje i řadu navazujících služeb, jež mají zajistit zážitek jako v pětihvězdičkovém hotelu. „Největší zájem je o přistavení auta na letiště či zásobení lednice. Navíc máme osvědčeného lokálního vinaře. Už jsme ale i organizovali výlety, nakupovali lístky na fotbal, připravovali pikniky na pláži či poptávali soukromý tryskáč. Zkrátka kombinujeme svět nemovitostí se světem cestovního ruchu,“ doplnil Urbánek.

Platforma zájemcům nabízí také možnost prohlídky online, k čemuž využívá nejmodernějších technologií od firmy Deloitte. Díky virtuální realitě se tedy lidé během okamžiku přenesou například do slunné Andalusie a objeví, co vše daný dům nabízí. Do samotné lokality pak klienti fyzicky vůbec nemusí, protože i nákup podílů probíhá v Česku.

V plánu je i expanze do dalších zemí

Na příští rok plánuje Rezidente expanzi do dalších lukrativních destinací, mezi nimiž by mohlo být třeba Chorvatsko, Itálie či Portugalsko. K tomu nyní společnost nabírá pre-seed investici pro český trh v očekávané výši až 9,5 milionu korun a dluhové financování na nákupy realit za téměř 118 milionů korun.

Aktuálně firma nabízí několik nemovitostí, přičemž cena za jejich podíly se pohybuje od dvou a půl do zhruba čtyř milionů korun. „Kromě atraktivity samotné destinace vždy sledujeme a analyzujeme i celou řadu dalších aspektů, od ekonomického a legislativního prostředí po aktuální ceny na nemovitostním trhu či například dostupnost infrastruktury a dalších služeb pro naše klienty,“ uzavřel Urbánek.