Jako měkoučký obláček, který se sám pohupuje. Česká firma Loonoy představila chytrou kolébku, k jejímu vzniku ji inspiroval Hulk

Česká firma Loonoy založená Adamem Rumlerem a investorem Petrem Vencálkem vstupuje na náš trh s unikátním produktem. Jedná se o první sériově vyráběnou chytrou kolébku, která v sobě spojuje funkce postýlky, houpadla a videochůvičky v jediném kusu nábytku. Dětem má pomoci hlavně s kvalitnějším spánkem, jenž je pro správný vývoj miminek jedním z klíčových faktorů.

Firma zatím na trh uvedla celkem tři modely v několika různých barvách, od čistě designové kolébky bez zabudované elektroniky až po chytré zařízení ovládané mobilní aplikací. V nabídce je kromě základní řady textilních potahů také prémiový potah z koženky certifikovaný pro použití ve zdravotnictví.

Na vývoji svého nápadu začala společnost pracovat už v roce 2017. „Když jsem si u sledování filmu Avengers uvědomil, že se Hulk opírá v jedné scéně o starou kolébku, hned mi naskočilo, jak by mohla vypadat její moderní verze. Hledal jsem tedy, zda již něco takového na trhu existuje, nenašel jsem ale žádný líbivý produkt. Protože byl rok 2017 a všechno začínalo být chytré, řekl jsem si, že i naše kolébka by mohla být chytrá,“ vzpomíná pro redakci Euro.cz Rumler.

I kvůli covidu je výrobek český

První funkční prototyp unikátního pomocníka firma dokončila v roce 2019. Následující plány na zahájení sériové výroby ale zkomplikovala pandemie covidu. „Stroje zhasly a museli jsme doslova přemlouvat dodavatele, aby nám poslali materiál a dodrželi nasmlouvané termíny. Stejně tak jsme se potýkali s komplikacemi při dopravě součástek v době, kdy celosvětově chyběly přepravní kontejnery. Námořní doprava byla totiž tehdy i desetkrát dražší než v předchozích letech,“ říká Rumler.

Z výše popsaných důvodů se v Loonoy nakonec rozhodli většinu výroby přesunout do České republiky a využívat lokálních výrobců. A nic na tom nezměnil ani fakt, že nyní už tato část logistiky vyjde mnohem levněji: „Situace se postupně lepší, a dokonce i cena globální dopravy začíná vypadat lépe. My už ale máme většinu dodavatelů zde v Česku nebo v Evropské unii, takže nevidím důvod, proč to měnit.“

Kolébka je ovládána aplikací, která splňuje bezpečnostní standardy firem Google i Apple, a je tedy možné ji nainstalovat prostřednictvím Google Play či App Store. Zařízení lze navíc aktualizovat na dálku, podobně jako třeba operační systém chytrých telefonů. Firma již dnes zasílá do kolébek řadu aktualizací a stále připravuje také vylepšení stávajících funkcí.

Kolébku lze koupit či pronajmout

Do budoucna chtějí v Loonoy vytvořit i další chytré produkty pro nejmenší, na jejich vývoji už nyní Rumler a spol. pracují. Inovace by se přitom měly zaměřit hlavně na zlepšení spánku miminek a jejich rodičů, což se poté přímo odráží na kvalitě společně stráveného času. „Právě v tom chceme pomáhat, proto budeme od našich zákazníků sbírat zpětnou vazbu a produkt následně vylepšovat,“ tvrdí zakladatel.

V první fázi rozvoje chce firma zboží dodávat pouze koncovým zákazníkům. Kolébka Loonoy Classic bez vestavěné elektroniky se aktuálně prodává za 14 900 korun, verze nabízející třeba automatické houpání, funkce světelné pohody, detekci pláče a vestavěný mikrofon stojí 24 900 korun. Nejsofistikovanější Loonoy Smart Pro, který má navíc ještě kameru s připojením k internetu, pak zákazníky vyjde ještě o dalších pět tisíc dráž.

Kromě nákupu si lidé kolébku mohou také pronajmout, a to za 1490 až 2990 korun měsíčně. Loonoy věří, že jejich novinka si své zákazníky najde i díky tomu, že minimálně na českém trhu se jedná o zcela unikátní výrobek. „Nějaké inovativní kolébky pro miminka existují, nejsou ale takto komplexní a chytré. U našeho produktu navíc technologie nevidíte hned na první pohled a spíše se to tváří jako měkoučký obláček, který se sám pohupuje,“ uzavírá Rumler.