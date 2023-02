Investujících žen přibývá, vyplývá z průzkumu Fondee. Řadu z nich však stále brzdí nízké sebevědomí

Že jsou investice ryze mužskou záležitostí? To podle české platformy Fondee už nějakou dobu neplatí. Díky její kampani žen s touhou investovat výrazně přibylo. „Ještě před rokem ženy příliš neinvestovaly. Podle našeho průzkumu zhodnocovalo tímto způsobem své úspory pouhých 27 procent z nich,“ přibližuje COO platformy Laureen Höllgeová.

Právě nízký zájem ze strany něžného pohlaví je ve Fondee nakonec motivoval k tomu, aby odstartovali kampaň Finanční wellness žen, která v nich měla probudit touhu investovat a zároveň pomoci učinit úplně první kroky. „Z průzkumů jsme se snažili zjistit, jak ženy lépe motivovat k investicím, a na workshopech jsme se setkali s velice pozitivní odezvou. Téma se nám podařilo více protlačit i do médií. Dnes vidíme, že to mělo reálný dopad,“ komentuje ředitelka.

O sedm tisíc chudší

Kampaní se Fondee rozhodlo reagovat mimo jiné na současnou situaci na pracovním trhu. V otázce finančního ohodnocení mezi oběma pohlavími totiž stále vládnou značné rozdíly. Ty podle Ministerstva práce a sociálních věcí činily v roce 2020 v průměru 16,4 procenta. Ženy tedy měsíčně pobíraly zhruba o 6800 korun méně.

Rozdíl je pak patrný také ve výši důchodů, který mají muži o 17 procent vyšší. A vzhledem k tomu, že se ženy dožívají pozdějšího věku, musejí z důchodu a našetřených peněz vyžít déle. I to je důvod, proč je podle Fondee nutné, aby se mezi nimi stal z investování standard.

Platforma mezi ženami uspořádala hned několik průzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, co je od investování nejčastěji odrazuje. Zajímavým zjištěním bylo třeba to, že třetina žen by raději mluvila o svém intimním životě než o finanční situaci. Z průzkumu dále vyplynulo, že na důchod se dostatečně připravuje pouze 15 procent dotazovaných, přičemž muži jsou na tom v tomto ohledu dvakrát lépe.

„Zjistili jsme, že ženy potřebují jiný přístup i jazyk, bezpečné prostředí, a hlavně podporu sebevědomí. Velkou roli hraje i influencer marketing a ženské skupiny,“ říká spoluzakladatelka platformy Eva Hlavsová s tím, že k těmto aktivitám ve Fondee přispěli i vlastním dílem, a to konkrétně třeba organizováním workshopů.

Bojácné ženy a sebejistí muži

Svému předsevzetí se kampani Fondee po roce dosáhnout podařilo. Zatímco v minulosti byla žena v průměru každým čtvrtým novým uživatelem, dnes jejich podíl představuje 40 procent.

Že se počet českých investorek neustále zvyšuje, potvrdila také loňská statistika společnosti Portu. Podle této investiční platformy tvořily ženy pět let zpátky jen pět procent uživatelů, kdežto v květnu minulého roku jich byla už třetina. Za nižším zájmem stojí často neopodstatněný strach z neúspěchu. Což je paradox, protože ze studií po celém světě vyplývá, že výsledky, jichž investující ženy dosahují, jsou ve skutečnosti o něco lepší, než jakými se může pyšnit mužská část populace.

Například podle společnosti Fidelity Investments zaznamenaly ženy v letech 2011 až 2020 v průměru o 0,4 procenta vyšší zisky. I tak jsou ale investorky stále méně sebevědomé než jejich mužské protějšky. „Dosavadní výsledky nás velmi motivují k pokračování kampaně a k další komunikaci této problematiky. Věříme, že v následujících letech bude investování pro ženy stále přirozenější,“ uzavírá Hlavsová.