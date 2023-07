Indie druhou největší ekonomikou světa? Analytici banky Goldman Sachs to čekají za půl století

Indie se do roku 2075 stane druhou největší ekonomikou na světě. Alespoň to si myslí analytici investiční banky Goldman Sachs, podle nichž může tato asijská země předstihnout Japonsko, Německo i Spojené státy americké. V současnosti je Indie pátou největší ekonomikou světa, na prvním místě se nachází Čína.

Kromě neustále se zvětšující populace odůvodňují analytici očekávaný růst tamní ekonomiky třeba pokrokem v inovacích a technologiích, vyššími kapitálovými investicemi a rostoucí produktivitou zaměstnanců. „Během příštích dvou desetiletí bude index závislosti Indie jeden z nejnižších v celé Asii,“ řekl CNBC indický ekonom ze společnosti Goldman Sachs Research Santanu Sengupta.

Tento ukazatel značí poměř vyživovaných osob vůči celkové populaci v produktivním věku. Nízký index závislosti tedy ukazuje, že v zemi žije velké množství dospělých lidí, kteří jsou schopni finančně podporovat mladé a starší osoby. Sengupta zároveň předpovídá, že Indie bude mít v příštích 20 letech jeden z nejnižších indexů závislosti ze všech velkých světových ekonomik.

Technologie a investice

Důležitým požadavkem pro další růst země je podle odborníků třeba výrazné zlepšení infrastruktury. Budování nových silnic a železnic si tedy za svou prioritu stanovila i indická vláda. Nedávno schválený rozpočet země navíc pokračuje v různých programech bezúročných půjček pro vlády jednotlivých svazových států s cílem urychlit investice do významných infrastrukturních projektů.

Indický ekonomický růst podle Goldman Sachs do velké míry pohání také pokrok v technologiích a inovacích. Očekává se tedy, že příjmy tohoto průmyslu se do konce roku 2023 vyšplhají na zhruba 245 miliard dolarů (asi 5,3 bilionu korun). Motorem velkého růstu bude podle indické nevládní obchodní asociace Nasscom především IT sektor.

Důležitou roli v budoucím vývoji mají ale hrát i kapitálové investice. „Míra indických úspor se pravděpodobně zvýší zároveň s klesajícím indexem závislosti, rostoucími příjmy a větším rozvojem finančního sektoru. To vše dohromady pravděpodobně zpřístupní velké množství kapitálu, který bude následně využit pro další investice,“ uvádí zpráva Goldman Sachs.

Záleží na exportu i na ženách

Aby se pozitivní předpověď banky vyplnila, bude muset dojít k výraznému navýšení míry participace pracovní síly. Ta přitom v Indii za posledních 15 let mírně klesla, přičemž její opětovný nárůst je zatím velmi nejistý. Situaci do velké míry ovlivňují i genderové rozdíly, protože míra participace žen na pracovní síle je výrazně nižší než u mužů.

„Pouhých 20 procent všech žen v produktivním věku v Indii je zaměstnáno,“ napsali ekonomové Goldman Sachs v nedávno zveřejněné samostatné zprávě. Podle odborníků je ale toto nízké číslo způsobeno i tím, že se ženy primárně zabývají různými pracemi na zakázku, které současná metodika nepočítá za formální zaměstnání.

Další brzdou plánovaného růstu by se pak mohla stát třeba silná orientace na domácí poptávku. „Na rozdíl od mnoha jiných ekonomik v regionu, které jsou více závislé na exportu, totiž připadá až 60 procent indického růstu na domácí spotřebu a investice,“ zmiňuje zpráva Goldman Sachs.

I přes tyto problémy se ale ekonomové shodují, že Indie má před sebou velmi slibnou budoucnost. Ostatně i odborníci z S&P Global a Morgan Stanley předpověděli, že země se do roku 2030 stane třetí největší ekonomikou světa. Jejich odhady navíc potvrzují také nejnovější údaje, například hrubý domácí produkt Indie v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 6,1 procenta. Za celý letošní rok by pak HDP měl vyrůst o přibližně 7,2 procenta, což je o něco méně ve srovnání s 9,1procentním růstem ve fiskálním roce 2021–2022.