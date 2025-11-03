Futuristické plány Saúdské Arábie se mění. Místo „nekonečného“ města v poušti se zaměří na umělou inteligenci

Od doby, kdy Saúdská Arábie představila ambiciózní strategii s názvem Vize 2030, uplynulo téměř 10 let. Projekt zaměřený na diverzifikaci ekonomiky mimo ropný sektor vedl k masivním investicím do cestovního ruchu, kulturních a sportovních akcí, technologií a infrastruktury. Jeho součástí bylo mimo jiné vybudování futuristického regionu NEOM, včetně chytrého města The Line, které počítalo s výstavbou původně až 170 kilometrů dlouhé budovy, kde by se nacházelo vše, nač si člověk vzpomene, a která by ubytovala až devět milionů lidí. Nyní se však priority pouštního království opět částečně mění.
Že je řada projektů až příliš ambiciózních, se ví už delší dobu. A v posledních měsících to začínají více či méně oficiálně přiznávat i samotní politici. Namísto megalomanských staveb se Rijád bude v rámci transformace tamního hospodářství více soustředit hlavně na pokročilé technologie v podobě generativní umělé inteligence a dalších moderních nástrojů, které je možné okamžitě využít v praxi.
„Částečně přehodnocujeme plány ve prospěch odvětví, jež to nejvíce potřebují. A dnes to jsou nové technologie, zejména AI. Chceme přejít k ekonomické struktuře založené na produktivitě, jejíž jádro tvoří generativní umělá inteligence,“ potvrdil CNBC saúdskoarabský ministr hospodářství Faisal Alibrahim.
„Naším primárním cílem je růst mimo ropný sektor. Podíl těchto aktivit se neustále zvyšuje a v současnosti již představuje hlavní motor našeho ekonomického růstu,“ dodal ministr s tím, že nové projekty jsou nyní konkrétně zodpovědné už za 56 procent reálného HDP Saúdské Arábie.
Jak to dopadne s NEOMem?
Alibrahim se nechal slyšet, že ač se to možná příliš neví, některé cíle Vize 2030 ve skutečnosti již naplněny byly. A to například v rámci cestovního ruchu, kde si podle něj pouštní království vede mnohem lépe, než se očekávalo. Mety stanovené pro konec této dekády byly dosaženy už před několika lety, což zemi vedlo ke zvýšení počtu turistů, které by chtěla do roku 2030 přivítat, na hranici 150 milionů lidí. Co se samotného NEOMu, respektive uhlíkově neutrálního města The Line týče, s těmi už je to mnohem komplikovanější.
Cena celého regionu se odhaduje na 1,5 bilionu dolarů, přičemž The Line mělo stát přibližně třetinu této částky. Země se nicméně v posledních měsících snaží náklady, a tedy i rozsah projektu, snížit, protože se v důsledku poklesu cen ropy potýká s rozpočtovým deficitem.
Alibrahim k tomu v rámci konference Future Investment Initiative v Rijádu uvedl, že „agilita“ a schopnost upravovat plány jsou klíčovými součástmi programu Vize 2030 a že „pokud tyto strategie nevedou k optimálním výsledkům, vyžadují úpravu“.
Nutnost flexibility navíc zdůraznili i další účastníci akce, například Abdulelah Albarrak, partner pro vládní a veřejné instituce ve společnosti Oliver Wyman: „Musíme se přizpůsobit a reagovat na změny rozvíjejících se technologií, které skutečně diktují změnu. Je samozřejmé, že tyto megaprojekty mají významný ekonomický a socioekonomický dopad na růst národa, na rozvoj a kultivaci nových odvětví, ale my zároveň musíme také reagovat na vznik umělé inteligence a dalších aktuálních trendů, které vyžadují velkou pozornost.“
Slibný růst, ale i rostoucí zadlužení
Saúdská Arábie se z pohledu tamní vlády stává místem, kam si lidé jezdí vydělat peníze. To znamená, že začíná být atraktivní i pro investory. „Naše země přestala být pouze zdrojem kapitálu a stala se také hlavním městem skutečných ekonomických příležitostí. My jen odkrýváme její potenciál,” popsal ministr hospodářství.
V září saúdské ministerstvo financí zveřejnilo podle CNBC předběžný odhad, podle kterého bude rozpočtový deficit pro rok 2026 činit „uspokojivých“ 3,3 procenta HDP. „Vláda bude i nadále přijímat expanzivní výdajové politiky, které se zaměřují na národní priority se sociálním a ekonomickým dopadem. A to způsobem, který přispívá k dosažení cílů saudské Vize 2030 a diverzifikaci ekonomické základny,“ napsal tehdy úřad ve svém prohlášení. Během letošního roku si měla podle jeho analýzy tamní ekonomika polepšit celkem o 4,4 procenta, zatímco v tom příštím se počítalo dokonce s 4,6procentním růstem.
Sám Alibrahim se však vyjádřil optimističtěji. Po zrevidování prognózy pro rok 2025 odhaduje, že reálný růst hospodářství bude činit až 5,1 procenta. A obavy údajně nevzbuzuje ani rostoucí zadlužení Saúdské Arábie, které se vyšplhalo na úroveň 32 procent HDP. „Poměr veřejného dluhu k HDP je ve srovnání s mnoha jinými zeměmi stále na docela nízké úrovni a v poměru k velikosti ekonomiky se pohybuje v bezpečných mezích a je podpořen finančními rezervami,“ uzavřel ministr financí Mohammed Aljadaan.