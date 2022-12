Pracovali jste v zahraničí? A víte, jestli máte nárok na tamní důchod?

Kdy vzniká nárok důchod ze zahraničí?

Zapamatujte si: Pro vznik nároku na důchod ze zahraničí musíte splňovat dvě základní podmínky – dosáhnout tamního důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Tyto limity nejsou ve všech zemích stejné.

Pokud Češi odcházejí pracovat do zahraničí, ať již z jakýchkoliv důvodů, nejčastěji míří do zemí Evropské unie. V současnosti pak není neobvyklá situace, že jste postupně pracovali v několika zemích EU a případně ještě dalších zemích (platí pro 27 členských států EU, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). V tomto případě vám může vzniknout nárok na důchod v každé z nich.

Problematika pobírání důchodu je upravena Nařízením EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004. Tato legislativa je nadřazena důchodovým zákonům jednotlivých členských zemí EU.

Základní podmínky a pravidla pro získání důchodu ze zemí EU • V každé zemi, kde občan pracoval a odváděl důchodové pojištění, jsou uchovávány podklady pro výpočet důchodu do doby, než dosáhne občan důchodového věku. • Pro vznik nároku na poměrnou část důchodu z jiné členské země EU je nutné důchodové pojištění nejméně jeden rok. • V některých zemích EU musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracovanou určitou minimální dobu, tedy delší než jeden rok. O své zaplacené příspěvky na důchodové pojištění však nepřijdete. Pokud doba, po kterou byl občan v jedné zemi pojištěn, není dostatečně dlouhá na získání nároku na důchod v této zemi, všechny doby pojištění, které splnil, budou vzaty v úvahu v zemi, která mu bude důchod vyplácet. • Věková hranice odchodu do důchodu se v jednotlivých státech Evropské unie liší. Pokud máte nárok na penzi ve více zemích, obdržíte penzi z každé jednotlivé země až ve chvíli, kdy splníte tamní věkový požadavek. • Výpočet a podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou v každé zemi EU jiné. Důchod je vypočítán na základě záznamů občana o době pojištění podle právních předpisů daného členského státu stejným způsobem, jako pro státního příslušníka dané země. • Každá země, ve které máte nárok na penzi, většinou vyplácí odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště.

Důchod ze zemí mimo EU, podmínky

Ani práce Čechů v zemích mimo EU dnes není neobvyklá. Zde bude záležet, jestli má Česká republika s danou zemí uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud ano, ve smluvních zemích platí obdobná pravidla jako v rámci EU. Jednotlivé získané doby pojištění se při posuzování nároku na penzi sčítají a nárok na důchod vám může vzniknout v každé zemi, pokud splníte další podmínky stanovené národními předpisy.

Kromě zemí EU (27) a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) má smlouvu o sociálním zabezpečení Česko uzavřenu například se Švýcarskem, Ukrajinou, Tureckem, USA, Kanadou, Japonskem či Jižní Koreou.

Složitější situace bude při práci v nesmluvní cizině. Případný nárok na důchod se bude posuzovat v každé zemi podle místních pravidel. Čechům pracujícím v „nesmluvních zemích“ se doporučuje zvážit možnost platit si v Česku dobrovolně sociální pojištění, aby splnili podmínky pro dosažení důchodu v České republice.

Kde se podává žádost o důchod ze zahraničí

Žádost o vyplácení důchodu ze zahraničí stačí podat pouze v jedné zemi, kde máte aktuálně bydliště nebo kde jste naposledy pracovali. Může se stát, že v zemi současného bydliště jste nikdy nepracovali. V tomto případě hostitelská země předá vaši žádost zemi, kde jste pracovali naposledy.

Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích do systému sociálního zabezpečení ze všech zemí, ve kterých jste pracovali.

Odchod do důchodu v Německu

Zemí, kam Češi nejčastěji odcházejí pracovat, je sousední Německo, proto spoustu lidí zajímá, jaký je důchod v Německu pro Čechy a jaké podmínky je třeba splňovat, abyste měli nárok na důchod z Německa. Řádný starobní důchod tam můžete nárokovat tehdy, pokud jste dosáhli věkové hranice pro řádný starobní důchod a splnili jste potřebnou dobu pojištění pět let. To znamená, že máte nárok na německý důchod po 5 letech, které jste tam odpracovali. Řešit budete muset i věkovou hranici, kdy budete moci o důchod požádat. Rozhodující bude datum vašeho narození.

Věkové hranice

Pro ty, kteří jsou narozeni před rokem 1947, byla v Německu věková hranice pro řádný starobní důchod stanovena na 65 let .

Pokud jste se narodili mezi lety 1947 a 1963, pak se pro vás věková hranice pro řádný starobní důchod progresivně zvyšuje. Konkrétně z 65 let a jeden měsíc u narozených v roce 1947 až po 66 let a 10 měsíců u lidí narozených v roce 1963.

Pro osoby, které se narodily v roce 1964 a později, platí věková hranice pro odchod do řádného starobního důchodu 67 let.

