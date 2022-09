Máte nárok na dovolenou? Kalkulačka výpočtu dovolené 2022

Chcete zjistit, kolik dní dovolené máte k dispozici? Pak by se vám mohla hodit naše kalkulačka pro výpočet nároku na dovolenou pro rok 2022, která vám na základě několika základních údajů prozradí, kolik dní v daném roce ještě smíte čerpat.

Jak kalkulačku pro výpočet dovolené používat?

Kalkulačka nároku na dovolenou 2022



Kdo má nárok na dovolenou?

Výměra dovolené

Používání kalkulačky pro výpočet nároku na dovolenou 2022 je velmi jednoduché. Stačí vyplnit počet týdnů dovolené, na které máte od zaměstnance nárok, váš týdenní úvazek v hodinách,a nakonec ještě množství již čerpané dovolené v tomto roce. Poslední informaci je třeba uvést v pracovních hodinách, nikoli dnech. Pak už stačí jen kliknout na tlačítko „Spočítat“ a výsledek vám ukáže celkový počet dnů dovolené i zbývající dny pracovního volna.Nárok na dovolenou nevzniká každému zaměstnanci, nýbrž pouze těm, kteří mají odpracováno minimálně 60 dní v kalendářním roce. Navíc ovšem pouze za předpokladu, že se jednalo o nepřetržitý pracovní poměr u zaměstnavatele, u něhož chtějí tuto dovolenou čerpat.Ze zákona činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v celém kalendářním roce, od roku 2021 se tato doba udává v hodinách. Zaměstnanci pracující na plný úvazek tak mají nárok na. Vezme-li si pracovník den volna, odečte se mu nově osm hodin, přičemž nejkratší povolená dovolená představuje polovinu směny. Za dobu čerpání dovolené má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Potřebujete v nejbližší době zpracovat, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivní

Základem pro výpočet nové dovolené je týdenní pracovní doba zaměstnance, což je zpravidla 40 hodin. Tento základ následně vynásobíme roční výměrou dovolené, jejíž minimální hranice je ze zákona stanovena na 4 týdny. Zaměstnanec, který pracuje 8 hodin 5 dní v týdnu, tedy může čerpat 160 hodin dovolené. V případě zkráceného úvazku na 30 hodin týdně činí dovolená 120 hodin.

Poměrná část dovolené

týdenní úvazek vynásobíme počtem týdnů dovolené: 40 × 4 = 160 ,

, výsledek, který představuje celkový nárok na roční dovolenou, pak vydělíme číslem 52, čímž zjistíme, na kolik hodin dovolené týdně má zaměstnanec nárok, pokud odpracuje celý rok: 160 / 52 = 3,07 ,

, nakonec výsledek vynásobíme skutečným počtem odpracovaných týdnů: 3,07 × 20 = 61,4.

Neomluvené hodiny

Krácení dovolené při nemoci či karanténě

Převod dovolené

Výjimky v nároku na dovolenou

Když dovolená nestačí

Pokud zaměstnanec splňuje zmíněné podmínky týkající se počtu odpracovaných dnů,. V případně, že pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele netrval po celý rok, má nárok pouze na její část. Jinými slovy, za každý odpracovaný týden má zaměstnanec nárok na.Pokud zaměstnanec odpracuje u zaměstnance, který mu za rok poskytuje čtyřtýdenní dovolenou, 20 týdnů, bude mu náležet dovolená ve výši 62 hodin:Vzhledem k tomu, že neúplné hodiny zaokrouhlujeme nahoru, má zaměstnanec nárok naDo konce roku 2020 bylo možné zaměstnanci s neomluvenou absencí zkrátit dovolenou o jeden až tři dny. Od ledna roku 2021 však nově platí, že zkrátit dovolenou lze takovému člověku. Neomluvená zmeškání lze ale pro účely krácení dovolené i nadále sčítat. Zůstat musejí takovému pracovníkovi pouze dva týdny dovolené, tedy za předpokladu, že pracoval po celý rok.V případě karantény či pracovní neschopnosti se dovolená nově. Od roku 2021 se obě situace budou započítávat jako výkon práce. To samé bude platit i pro rodičovskou dovolenou. Je však důležité podotknout, že tuto možnost budou mít pouze ti zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele odpracovali minimálně dvanáctinásobek týdenní pracovní doby, což se rovná 480 hodinám.Nevyčerpanou dovolenou je od roku 2021 možné převést do následujícího roku. Týká se to ale jen těch dní, které přesahují zákonem stanovenou minimální délku. To jinými slovy znamená, že si zaměstnanec s, které je povinen vybrat do konce následujícího roku.Nově lze nevyčerpanou dovolenou převádět také od bývalého zaměstnavatele. Výše náhrady mzdy nebo platu závisí pouze na domluvě mezi novým a starým zaměstnavatelem. Do konce roku 2020 šlo takto učinit pouze za předpokladu, že se jednalo o pracovní poměr, který na ten předchozí bezprostředně navazoval. To už dnes ale neplatí.Při vyplňování údajů do kalkulačky nezapomeňte na důležitou výjimku, výpočet dovolené totiž není pro všechny stejný. Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3, tedy všech těch, kteří namísto mzdy pobírají plat, činí 5 týdnů v kalendářním roce. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol je pakv kalendářním roce.Pokud byste se ocitli v situaci, kdy jste veškerou svoji dovolenou již vyčerpali, ale přesto potřebujete, aby vás zaměstnavatel na určitou dobu uvolnil, nezoufejte. I na takové případy totiž český zákon pamatuje.

Vaší žádosti musejí ve firmě vyhovět, pakliže se například budete ženit/vdávat, narodí se vám potomek, potřebujete navštívit svého lékaře nebo se budete stěhovat. Toto volno může být za určitých okolností placené i neplacené, záleží vždy na konkrétním případu.

