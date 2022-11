Chaos na Twitteru má první oběti. ,Ověřený‘ účet šířil dezinformace, farmaceutická firma kvůli tomu přišla o miliardy

Převzetí Twitteru Elonem Muskem provází jedna kontroverze za druhou. Po masivním propouštění je nyní hlavním problémem společnosti enormní výskyt parodujících a dezinformačních účtů, které jsou téměř k nerozeznání od účtů veřejně známých osob a společností. Jak rozsáhlé důsledky jejich aktivita může mít, nyní ukázal případ americké farmaceutické firmy Eli Lilly & Co.

Na sociální síti si totiž někdo založil účet s názvem této společnosti a za osm dolarů (asi 200 korun) si koupil předplatné Twitter Blue, které mu umožnilo získat modrou značku ověřeného profilu. Díky tomu pak většina uživatelů předpokládala, že jde o skutečný účet farmaceutické společnosti, a veškeré zveřejněné informace tak považovali za oficiální stanovisko firmy, jak napsal třeba server ABC News.

Inzulin bude zdarma

Ačkoliv podobných podvodů se na Twitteru v poslední době objevilo více, případ Eli Lilly je výjimečný. Dezinformátoři na falešném, leč ,ověřeném‘ účtu zveřejnili zprávu, v níž „s radostí oznamují, že inzulin je nyní zdarma“.

Taková informace dozajista všechny pacienty trpící cukrovkou (byť jen nakrátko) potěšila, pro majitele dotčené farmaceutické společnosti ale znamenala pohromu. Překvapivá novinka totiž způsobila pád jejích akcií, které v následujících hodinách odepsaly téměř pět procent. Tržní hodnota Eli Lilly tak poklesla o zhruba 15 miliard dolarů (přibližně 354 miliard korun).

Představitelé Eli Lilly sice nedlouho poté na dezinformaci zareagovali a na svém oficiálním účtu lživou informaci vyvrátili, přičemž to samé udělalo i vedení Twitteru, jež falešný profil zablokovalo, jenže ani to pád akcií zcela zvrátit nedokázalo. Ba co hůř, mírně klesla i hodnota dalších společností podnikajících ve stejném oboru.

Kvůli celé kauze získala inkriminovaná společnost značnou mediální pozornost. Nikoliv však ze soucitu s akcionáři, ale pro její cenovou politiku. Tu řada lidí dlouhodobě kritizuje. „Eli Lilly by se měla omluvit především za zvýšení cen inzulinu o více než 1200 procent od roku 1996. Zatímco jeho výroba stojí méně než 10 dolarů, společnost ho prodává za 275 dolarů. Inzulin byl vynalezen pro záchranu životů, ne aby díky němu zbohatl generální ředitel Eli Lilly,“ uvedl nekompromisně na Twitteru demokratický senátor státu Vermont a neúspěšný kandidát na amerického prezidenta Bernie Sanders.

Modré ověření dočasně pozastaveno

Eli Lilly byla zatím asi nejvýraznějším příkladem zneužití účtu s modrou fajfkou k šíření dezinformací. Podobný problém přitom postihl i několik dalších firem či politiků – jako například bývalého šéfa Bílého domu George Bushe mladšího. Ten, respektive člověk, který se za něj vydával, na falešném ,ověřeném‘ účtu napsal, že „mu chybí zabíjení Iráčanů“, což byla narážka na jím zahájenou invazi do této blízkovýchodní země v roce 2003. Na ,Bushův‘ tweet následně reagoval třeba ověřený parodický účet bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, který uvedl, že „jemu to také chybí“.

Sociální sítě mají s šířením dezinformací problém dlouhodobě, ale právě zpoplatnění modré fajfky celou situaci výrazně zhoršilo. Z toho důvodu se Twitter rozhodl novou službu dočasně pozastavit. Podle nejnovějšího Muskova vyjádření má být předplatné znovu spuštěno nejdříve příští týden. Jakým způsobem chce společnost výskytu ověřených dezinformačních účtu zabránit, ale zatím nejbohatší muž světa neupřesnil.