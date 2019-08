Německo nabízí železničním přepravcům miliardy za úspory energie. Přihlásila se jediná firma

Německá vláda chce motivovat k úsporám elektřiny také železniční dopravce. Od roku 2018 poskytuje podporu v objemu 100 milionů eur (2,6 miliardy korun) ročně. Čerpat peníze mohou firmy, které meziročně snížily spotřebu energií alespoň o 1,75 procenta.

Projekt byl vyhlášen v srpnu 2018 a má trvat do roku 2023. O peníze za loňský rok zažádala pouze společnost DB Cargo, jež provozuje nákladní dopravu. Minimálně polovina prostředků nebude z částky pro rok 2018 vyčerpána, napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Peníze jsou vypláceny zpětně a mají sloužit modernizaci železnice. Mají pokrývat 50 procent nákladů na úsporná opatření, jako jsou nové lokomotivy, školení pro strojvůdce a zavedení automatických asistenčních systémů pro strojvedoucí.

Firmy mohly o dotaci žádat do 30. června. Jediná společnost, která se přihlásila, si program pochvaluje: „Díky atraktivní podpoře jsme se rozhodli nakoupit 40 nových lokomotiv,“ uvedl projektový manažer DB Cargo Jörg Schneider.

Vlaky místo letadel. Němečtí Zelení prosazují zrušení vnitrostátních letů

Firma, která dominuje německému trhu v nákladní železniční dopravě, v roce 2018 meziročně ušetřila 2,5 procenta spotřeby energií. Při velkém objemu elektřiny to znamená úsporu oxidu uhličitého ve výši 88 tisíc tun. To je ekvivalent produkce 27 tisíc automobilů při ročním nájezdu 20 tisíc kilometrů nebo uhlíková stopa menšího města s 10 tisíci obyvatel.

Ministerstvo dopravy doufalo, že dotačním programem se na železnici ušetří do roku 2023 milion tun oxidu uhličitého, cíl ale nebude pravděpodobně kvůli dosavadnímu malému zájmu naplněn. Schneider uznal, že program je příliš složitý a pro jejich firmu bylo obtížné podmínky mezi srpnem a prosincem 2018 splnit tak, aby letos mohla DB Cargo o miliony eur požádat. „Specifikace programu je poměrně obsáhlá,“ přiznal.

Kromě byrokracie firmy odrazuje i to, že musí nejprve zainvestovat do úsporných opatření a není jisté, zda na peníze dosáhnou. DB Cargo nicméně počítá s dotací ve výši 50 milionů eur. Pro tento rok by mělo požádat o dotace více firem, věří Martin Bernhadt z poradenské firmy Berg Lund & Company. Například firma Captrain zkoumá možnosti, zda podmínky programu splní alespoň letos. Také TX Logistik doufá, že tentokrát na dotaci dosáhne.

DB Cargo plánuje i pro tento rok úspory, aby mohla peníze čerpat v roce 2020. Už učinila 35 opatření, jež mají vést k úsporám. Největší potenciál vidí v eliminaci jízdy prázdných vlaků a menším počtu zastávek na tratích, protože při rozjezdu je největší spotřeba. To znamená lepší plánování tras. S tím má pomoci digitalizace. Podmínky pro udělení dotace budou totiž přísnější, letos firmy musí uspořit 2 procenta spotřeby elektřiny.

