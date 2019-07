Vlaky místo letadel. Němečtí Zelení prosazují zrušení vnitrostátních letů

Němečtí Zelení, kteří se v červnovém průzkumu veřejného mínění stali prvně v historii nejsilnější stranou v zemi a teoreticky mohou za dva roky sestavovat německou vládu, ve svých materiálech navrhují, aby do roku 2035 fakticky skončily vnitrostátní lety a nahradilo je ekologičtější cestování vlaky.

„Na sto procent nebude železnice do roku 2035 schopna pokrýt zvýšené požadavky na mobilitu,“ ohradil se proti zelenému nápadu mluvčí asociace cestujících na železnici Pro Bahn Karl-Peter Naumann.

„Trasu jako Hamburk-Mnichov nebude pravděpodobně možné zkrátit na pouhé čtyři hodiny,“ komentoval jeden z návrhů z dílny německých Zelených. Ti chtějí v rámci reformy dopravy dosáhnout toho, aby vlak dovezl cestující všude po Německu do čtyř hodin. V obecné rovině ale Naumann souhlasí s podporou kolejové dopravy.

Spalovací motory jsou zlo: krajní levice plánuje narušit autosalón ve Frankfurtu

Frankfurtský autosalón přilákal v roce 2017 800 tisíc návštěvníků, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Programový dokument Zelených navrhuje výrazné zatížit letecká fosilní paliva daněmi. Peníze by měly být přesunuty na podporu železniční dopravy, jež by byla výrazně levnější než dosud. „Chceme, aby v roce 2035 byly vnitrostátní lety přežitek,“ uvádí se ve vnitrostranických materiálech.

Německá železnice by měla dostat ročně tři miliardy eur (76,5 miliardy korun) na rozvoj a modernizaci železniční sítě. To má umožnit zkrácení doby strávené ve vlacích. Také by měly být posíleny spoje v ranní a večerní špičce, aby vlaky jezdilo více lidí. Cestování moderními vlaky by mělo být atraktivní a dostatečně rychlé i pro cesty do sousedních zemí.

Strana chce snížit daň z přidané hodnoty pro železniční přepravu a také snížit daně u elektřiny. Odborník na železniční dopravu u Zelených Matthias Gastel tvrdí, že už v současné době by desetina cestujících na vnitrostátních linkách mohla jet vlakem a do cíle by se dostala za stejný čas.

Zelené klimatické nápady kritizuje liberální strana FDP. Místopředseda poslaneckého klubu Christian Dürr zdůraznil, že létání je nyní levnější než vlaky zejména kvůli velké konkurenci na trhu. Proto by i na železnici mělo fungovat více soukromých přepravců, což by vedlo ke zlepšení služeb a snížení cen.

Dále čtěte:

Jádro je nebezpečné a drahé i pro Česko, píše Havlíčkovi německá poslankyně

Obnovitelné zdroje pokryly skoro polovinu německé spotřeby. Ohrožují ale stabilitu sítě

Konec uhlí v Německu by mohl emise CO2 paradoxně zvýšit, varují experti