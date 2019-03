Vlaky pro Berlín. Plzeňská Škoda bojuje s čínským gigantem o miliardovou zakázku

Berlínská radnice diskutuje o parametrech obří investice do veřejné dopravy ve výši 28,1 miliardy eur (725 miliard korun) do roku 2035. Jedním ze stavebních kamenů je rozšíření sítě městské dráhy S-Bahn.

Zakázka na nové městské vlaky se má pohybovat v řádu jednotek miliard eur, mělo by se jednat o dodávku až 1380 souprav během let 2026 až 2033, napsal deník Berliner Zeitung. Jedním z klíčových parametrů pro dodavatele nových vlaků je i to, zda se má zvýšit rychlost souprav až na 120 kilometrů za hodinu. Vlastníkem nových vlaků má být město Berlín.

Mezi zájemci o zakázku jsou kromě současného provozovatele S-Bahn Berlin, také německé firmy Siemens a Schienenfahrzeuge Export - Import, francouzský výrobce vlaků Alstom, kanadský Bombardier, španělské firmy CAF a Talgo, česká Škoda Transportation nebo firma CRRC ZELC Verkehrstechnik, což je dceřiná firma čínského výrobce vlaků China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). CRRC je největším výrobcem vlaků na světě, vyrábí i vysokorychlostní vlaky s maximální rychlostí 350 kilometrů v hodině.

Vedení Berlína se také zabývá otázkou, zda se má stejnosměrná síť pro S-Bahn změnit ze 750 voltů na 1200 voltů, jako je tomu v Hamburku. To by znamenalo možné potíže pro firmu Siemens, která vlaky pro takové napětí v současnosti nevyrábí, upozornil berlínský deník.

Konečnou podobu zakázky bude posuzovat speciální pracovní skupina. Zelení navrhují, aby výrobce vlaků a provozovatel sítě nebyli ze stejné stáje. Naopak SPD a Levice požadují, aby se jednalo o stejnou firmu. To by nahrávalo německým společnostem.

Nyní systém berlínské městské dráhy provozuje státní Deutsche Bahn prostřednictvím dceřiné firmy S-Bahn Berlin GmbH. Současná síť je nejstarší městkou dráhou v Německu, měří 332 kilometrů a má 166 stanic.

