Podepsáno: začínají první práce na vysokorychlostní dráze

V Česku jsou naplánovány zatím dvě trati, studii ke každé z nich připravuje jiná firma. Zatímco z Prahy směrem do Drážďan je to Cedop, nyní Správa železniční a dopravní cesty podepsala smlouvu s firmou Sudop na studii z Prahy na východ.

Dokumenty napoví, která trasa bude pro novou trať nejvhodnější, jak rychle se na ní bude jezdit nebo kudy zaústí do Prahy či Brna. Z tohoto pohledu je pro vysokorychlostní trať výhodnější přesun brněnského nádraží, protože k tomu stávajícímu by se musely stavět tunely. Osmiměsíční zdržení nastalo kvůli stížnosti konkurenční firmy a následném posuzování Úřadu a ochranu hospodářské soutěže.

Co se týká trasy železnice, Správa železniční cesty má už první odhady. U výjezdu z Prahy se spíše počítá se směrem na Poříčany než na Benešov. „Tato trať je využitelná později jak pro trať do Brna, tak pro trať do polské Vratislavi,“ řekl před několika dny na konferenci v Brně Martin Švehlík ze SŽDC. Projektanti se však musejí vypořádat ještě s modernizací pražského uzlu a také s průjezdem přes Klánovický les, který je součástí evropsky významných lokalit Natura 2000.

Analýza Miroslava Zámečníka: Vysokorychlostní tratě se v Česku nevyplatí aneb Proč aritmetika vítězí nad politikou

A co bude výsledkem? Vysokorychlostní vlaky by po nových tratím mohly jezdit i více než 300kilometrovou rychlostí. V současnosti je možné v Česku jet nejvýš 160kilometrovou rychlostí. Cesta z Prahy do Brna má trvat jednu hodinu, stejně jako z Brna do Ostravy, což je další výhledová trasa rychlodráhy. Z Prahy do Ústí nad Labem se má jezdit půl hodiny a z Prahy do Plzně (další výhledová trasa) 45 minut. Do Drážďan by se mělo jezdit hodinu z Prahy.

Sudop, vyhrál výběrové řízení s požadovanou cenou zhruba 17 milionů korun. Kromě něj se soutěže účastnily společnosti Af Cityplan, Prodex a sdružení Centra pro efektivní dopravu (Cedop) a francouzské projekční firmy Egis Rail. Sdružení skončilo druhé s požadavkem na 29 milionů, nejvyšší nabídka pak byla za 44 milionů.

Dále čtěte: