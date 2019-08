Náklady nehrají roli: Němci řeší, jak zabezpečit 5700 nádraží a stanic

Zástupci vlády, německých drah a bezpečnostních orgánů mají rychle přijmout kroky, jež povedou ke zvýšení bezpečnosti na německých nádražích. Účastníci zatím nechtějí prozradit podrobnosti, drážní experti uvádějí, že řešení není mnoho.

V zásadě se jedná o čtyři opatření, která může Německo přijmout, aby lépe ochránilo své občany. Nicméně to nebude jednoduché ani rychlé. Jde o přístupové turnikety na nástupiště, dělící stěny mezi vlaky a perónem, více bezpečnostních pracovníků a instalace bezpečnostních kamer. To jsou přístupy, které se již nyní ve světě uplatňují.

Většina opatření ale není proveditelná kvůli struktuře německé železnice, zní podle deníku Die Welt od expertů na bezpečnost. „Systém nemůže být o moc bezpečnější. Nemůžete poslat policisty všude, nemůžete všude dát mříže,“ neskrývá skepsi Karl-Peter Naumann ze železničního sdružení Pro Bahn. Stejně tak nelze chránit obyvatele před všemi projíždějícími autobusy nebo nákladními auty.

Ministr vnitra Horst Seehofer nicméně zdůrazňuje, že je třeba posílit bezpečnost na německé železnici bez ohledu na náklady. Nabízí se řešení například ze Španělska nebo Francie pro vysokorychlostní vlaky. Na nástupiště se nedostane nikdo bez platného lístku, musí projít bezpečnostními turnikety. Podobně jako je tomu u vstupů do metra na mnoha místech světa.

Vlaky místo letadel. Němečtí Zelení prosazují zrušení vnitrostátních letů

Na vlakových nádražích v Japonsku zase používají na nástupištích bezpečnostní bariéry, které jsou uzavřeny do té doby, než vlak ve stanici zastaví. Podobný systém funguje i v Číně. V Německu je zaveden na některých letištích, kde vlaky přepravují cestující mezi terminály. Na železnici to ale není možné, protože vlaky nejsou řízeny digitálním systémem, aby vždy zastavily na stejném místě na nástupišti. Navíc by se musel unifikovat vozový park.

V Německu bývají nádraží, podobně jako v Česku, velmi otevřená. Na nástupiště se dá dostat snadno. Zástupci německých drah na této flexibilitě dosud trvali.

Přísnější režim, který funguje na letištích, prosazoval bývalý šéf Deutsche Bahn Hartmut Mehdorn, jenž drahám šéfoval v letech 1999 až 2009. Narazil ale na odpor veřejnosti i politiků. Všechny dosavadní pokusy omezit volný přístup na nástupiště narazily. Provozovatel berlínského metra rovněž v minulosti odmítl zavádění turniketů při vstupech jako příliš nákladné řešení.

Tunel za půl bilionu: Itálie zastavila práce na nejdražším železničním projektu v Evropě

Státní společnost Deutsche Bahn vlastní a provozuje 5700 nádraží a stanic, takže jakákoliv systémová změna přístupu na nádraží nebo nástupiště by byla velmi časově i finančně nákladná. Celá infrastruktura by se musela přestavět. I kdyby se k tomu německá vláda odhodlala, stejně by případnému útočníkovi stačila platná jízdenka, aby se na nástupiště dostal. Naumann varuje před tím, že taková opatření by odradila mnoho lidí od cestování vlakem.

Zbývá nasadit vyšší počet policistů a železničního personálu nebo inteligentní kamerové systémy. To je asi nejrychlejší řešení, které může vláda nařídit. Kamerové systémy by mohly spustit poplach v případě, že se cestující na nástupišti začnou chovat nestandardně a agresivně. Bohužel ale nemohou zabránit útokům, k jakým došlo ve Frankfurtu nad Mohanem a městě Voerde.

Související články:

Vlaky pro Berlín. Plzeňská Škoda bojuje s čínským gigantem o miliardovou zakázku

Podepsáno: začínají první práce na vysokorychlostní dráze