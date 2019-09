Zakladatel Saxo Bank Fournais: Chceme být Amazonem v bankovnictví

Patří do padesátky nejbohatších Dánů. V každoročním žebříčku listu Berlingske se řadí mezi rodiny, které vlastní společnosti jako Lego, Jysk nebo Maersk. Jeho jmění dánští novináři odhadují téměř na tři miliardy dánských korun, tedy zhruba na 10 miliard českých.

Kim Fournais před 27 lety začal budovat úspěšnou dánskou banku Saxo Bank, jejíž většinový podíl loni koupili čínští investoři z automobilky Geely, která mimochodem ovládá nedaleké švédské Volvo. Sám Fournais si ale v bance ponechal čtvrtinový podíl. Ani pod čínským vedením ale Saxo Bank neztratila chuť růst, letos koupila nizozemského konkurenta Binck Bank.

Saxo Bank je známým průkopníkem ve fintechu, už dlouhé roky zaměstnává víc programátorů než bankéřů a technologie hrají v jeho byznysovém modelu ústřední roli. Banka investuje do technologií sto milionů eur ročně.

„Zatímco tradiční banky prodávají své produkty přímo klientům, my věříme, že můžeme být něco jako Amazon v bankovnictví. Amazon nic nevyrábí, ale lidé, kteří vyrábějí, s ním spolupracují,“ tvrdí dánský miliardář, který pravidelně cestuje do Prahy. Saxo Bank má totiž v pražském Palladiu centrálu pro střední a východní Evropu.

Jak hodnotíte investici čínské Geely v Saxo Bank?

Je to skvělá věc. Čínští investoři věří v dlouhodobé cíle Saxo Bank a v to, co se snažíme vybudovat. I díky nim jsme mohli letos převzít nizozemskou banku Binck Bank, takže nyní máme dohromady 860 tisíc klientů po celém světě. Plán je dostat všechny tyto klienty na naše obchodovací platformy. Co se týče lidí z Geely, nikdo z nich není ve vedení Saxo Bank, já stále zůstávám generálním ředitelem.

Co říkáte tomu, že čínské investice zejména do technologií jsou nyní vnímány na Západě problematicky?

Nemusím číst tolik noviny, abych zjistil, že žijeme v napjatém světě. A to nejen ze strany Číny, ale i z druhé strany od toho pána s oranžovými vlasy. Věřím, že žijeme na stejné planetě. Může to být win-win situace. Číňané potřebují dělat tyto věci stejně jako ostatní. V Číně teď probíhá velká reforma finančního sektoru a pro nás je čínský trh velká šance. Firma Geely už udělala obrovský kus práce ve Švédsku, když vytáhla Volvo z velmi špatné situace. Nejprve se Švédové báli, že všechna pracovní místa se přesunou do Číny a Geely si jen vezme know-how a duševní vlastnictví včetně značky. Ale to se nestalo. Společnost Geely zaměstnala v Göteborgu na 20 tisíc lidí s technickým vzděláním. Investovala sedm až osm miliard eur do továrny. Takže Geely má teď ve Skandinávii dobrou pověst. A navíc automobilový byznys se stejně jako ten bankovní stává více závislým na nových technologiích. Takže máme mnoho společného.

