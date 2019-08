Byznys je potřeba dělat s dobrými pohnutkami, říká šéf BPD Brůžek

Pavel Brůžek razí heslo, že v podnikání není nutné hned dosahovat zisk, že je potřeba dělat byznys s dobrými pohnutkami a úspěch se jednou prostě dostaví. Na téhle antitezi k dravčímu chování v byznysu zjevně něco bude, protože o ní dokázal přesvědčit zakladatele společnosti BPD Partners, kteří tam vložili miliardy vydělané z prodeje Mostecké uhelné. Dokonce jej přibrali za partnera a svěřili mu investiční strategii. „Vždy, když posuzujeme nějaký projekt, musíme mu rozumět, a pokud se nepokouší řešit jednu z otázek udržitelnosti, tak i když je to třeba skvělý byznys, většinou nás nezajímá…,“ říká Pavel Brůžek.

Společnost BPD Partners se investičně věnuje čtyřem nesouvisejícím oblastem – chemie a agro, reality, energie a zdravotnictví. Cíleně diverzifikujete rizika?

Nesouvisejí spolu jen zdánlivě. My se celkově zaměřujeme na udržitelnost. Jako populace rosteme a žijeme déle. To jsou dva základní aspekty, na kterých stavíme náš byznys. Lidé budou potřebovat bydlet, budou spotřebovávat více energie, budou chtít jíst a být zdraví. Tak se pojďme podívat, jak to udělat, abychom se při tom sami nezahubili.

Říkáme, že budujeme family office nejen pro nás, chceme, aby po nás zbylo i něco jiného než suma na nějakém účtu. A jediné, na co si můžete vsadit pro další generace, je, že tato odvětví nemusejí být vždy ta nejvýnosnější a nejvíc sexy, ale vždycky tu budou.

Nový trend v českém byznysu: rodinné investiční kanceláře Gabriela Lachoutová ( Autor: Martin Pinkas )

Takže to je vaše investiční filosofie. Nikdy z ní nevybočujete?

Každý ze zakladatelů firmy a spolupracujících rodin pochází z trošku jiného prostředí a je v něčem silný. Proto jsme se pokoušeli najít téma a filosofii, která by to vše propojila a zároveň řešila i palčivé problémy dnešní společnosti. Celé je to vlastně hrozně jednoduché… Vždy, když posuzujeme nějaký projekt, musíme mu rozumět, a pokud se nepokouší řešit jednu z otázek udržitelnosti, tak i když je to třeba skvělý byznys, většinou nás nezajímá… Naše investice se pak dají rozdělit na lokální, globální a ty zaměřené na budoucnost.

Říkal jste, že každý z partnerů má k nějaké oblasti blízko. Co je vaše parketa?

Moje rodina má samozřejmě velmi blízko k chemii a zdravotnictví a celá naše rodina s BPD do projektů v těchto oborech koinvestuje skrze rodinný fond B3 Holding. Kluci (bývalí majitelé Czech Coal Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský – pozn. red) mají zase blízko k energetice a financím. Ještě spolupracujeme s Radkem Pokorným, který je partnerem v developmentu a má skvělý čich na vývoj trhu.

