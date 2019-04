Nový trend v českém byznysu: rodinné investiční kanceláře

Gabriela Lachoutová je přes svůj mladistvý vzhled matadorem správy majetku bohatých českých rodin. Sama začínala před dvaceti lety jako asistentka v „rodině“ J&T, jak se česko-slovenská finanční skupina sama ráda nazývá. Postupně se stala privátní bankéřkou a posledních sedm let vede samostatnou větev skupiny s názvem J&T Family Office, která skutečným vybraným rodinám spravuje majetek.

Primárně se klientům stará hlavně o movité věci, jako jsou lodě, letadla, nákup či pronájem domů a bytů, ale potkává se i s méně obvyklými úkoly. „Novou zkušeností je obsazení spravovaného domu squattery, takže jsem je musela jít vyhodit,“ říká Lachoutová. Dům, o němž je řeč, právě čeká na stavební povolení ke kompletní rekonstrukci, a přes zimu se v něm zabydleli nezvaní hosté. „Manžel mě tam nechtěl pustit samotnou, tak šel se mnou. Vzali jsme také samozřejmě zámečníka. A protože jsme nevěděli, co to bude za lidi, vzali jsme také dva obrovské dvoumetrové pány, pro jistotu,“ vypráví s tím, že s policií měli domluvený příjezd v případě, že by nezvaní nájemníci kladli odpor.

Pozor, squatter

Squatteři však nebyli doma a všechno proběhlo hladce. Zámečník vyměnil zámky a den nato přišla parta, která začala vyhazovat věci do kontejnerů. „Ráno, když tam pánové na vyklízení přijeli, byl prý ještě nějaký bezdomovec venku, ale bez odporu odešel. Byli to spíš pankáči, dokonce tam měli spoustu zajímavých knih, nebyli to úplní troubové,“ líčí Lachoutová.

Samozřejmě hlavní práce správce rodinného majetku nespočívá ve vyhazování squatterů. Jelikož je ve skupině J&T také banka, zprostředkovávají správci pro klienty i bankovní služby, nákup cenných papírů nebo možnost podílet se na investicích do některých projektů skupiny. „Jsou to i služby tzv. lifestyle managementu, které spočívají třeba v předvýběru zahraniční školy pro děti, zařizování dovolené, služebních cest včetně letenek a hotelů,“ vyjmenovává.

Celkem má J&T Family Office pod správou zhruba deset miliard korun finančního majetku, dalších dvacet miliard pak v nefinančním majetku, z valné části v nemovitostech, pozemcích a bytech. Lachoutová často sedí i ve správních orgánech firem svých klientů, kde dohlíží na provoz a věnuje se každodenní agendě. Trendem je pak v poslední době sepisování tzv. rodinných ústav, které říkají, na co každý člen rodiny má nárok, a mají zajistit, aby majetek plynule přešel na další generaci, což je podstatou služeb family office. Správci majetku jsou tak po mnoha letech spíše rodinní přátelé, kteří se účastní soukromých oslav a nemají vliv jen na finanční záležitosti.

Za svou službu pak dostávají odměnu buď v podobě zlomku spravované sumy, nebo - jako například v případě vyhazování squatterů - se jedná o hodinovou sazbu, která se nezřídka rovná hodinové sazbě nejlepších právníků. Při větší intenzitě kontaktu s klientem je pak občas ve hře i měsíční paušál.

Zatímco J&T Family Office nespravuje vlastní majetek, ale její správci pracují pro bohaté Čechy, kteří často svůj byznys už prodali a potřebují s jeho správou odborně pomáhat, existuje i množství malých „family officů“, které spravují vlastní majetek jedné či několika rodin.

V minulých letech vznikla řada dalších rodinných investičních kanceláří. K největším patří R2G Oldřicha Šlemra, který v ní od roku 2016 soustřeďuje svůj majetek z prodeje polovičního podílu v gumárenské skupině ČGS. Kromě zakladatelova kapitálu pracuje R2G i s prostředky softwarových průkopníků Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, kteří založili Avast. Loni společně udělali velkou akvizici v zahraničí, když převzali firmy z oboru netkaných textilií First Quality Nonwovens v USA a Číně za zhruba 11 miliard korun.

Nová vlna

I Šlemrův souputník z holdingu ČGS Tomáš Němec, který si z prodeje gumárenské skupiny švédskému Trelleborgu odnesl rovněž přes deset miliard korun, si založil vlastní rodinnou kancelář Consillium. S pomocí najatých investičních bankéřů koupil loni například výrobce lyží Kastle, značnou část majetku také investuje na finančních trzích do dluhopisů a akcií. „Family office většinou začíná tak, že někdo prodal svůj hlavní byznys a založil si malou kancelář, která obhospodařuje jeho peníze,“ říká partner KPMG Igor Mesenský. „V posledních letech tak vzniklo třicet, možná čtyřicet rodinných investičních kanceláří. Důvodem je hlavně to, že klasické investiční nástroje vydělávají daleko méně. Proto se pouštějí do těchto investic,“ dodává.

Kromě již zmíněných kanceláří existuje mnoho menších, přičemž všechny mají jedno společné: chtějí být neviditelné. Jejich zástupci byli s týdeníkem Euro ochotni mluvit jen pod podmínkou anonymity, pokud vůbec.

Martin Kúšik

Hned dvě investiční rodinné kanceláře se zrodily z investiční skupiny Penta. Před pěti lety se osamostatnil Martin Kúšik, který prostřednictvím své kanceláře Odyssey 44 následně investoval na příklad do řetězce se sportovním zbožím Sportisimo. Nedlouho po Kúšikovi odešel z Penta Investments manažer Václav Brož, za kterým je především úspěšná investice do strojařské firmy TES Vsetín a figuroval také v sázkové společnosti Fortuna. „Po deseti letech působení v Pentě cítím, že nastal čas pro změnu. Je mi čtyřicet, je to poslední čas, kdy se můžu pustit do vlastních investic. Navíc se mi narodilo druhé dítě a chci se víc věnovat rodině,“uvedl v roce 2015 ke svému odchodu Brož. S Pentou souvisí také vznik Augere Capital Petra a Jana Zlámalíkových, kteří spravují majetek nabytý v roce 2008 za prodej TES Vsetín právě do rukou Penty.

Zajímavou mladou kanceláří je také Fermia Pavla Boušky, který se postupně vypracoval na jednoho z největších výrobců krmiv pro psy v Evropě. Ten si k sobě přizval například akvizičního poradce Petra Kříže z EY a nyní investuje i mimo svůj obor. Loni například koupil podíl ve společnosti Ski a Bike Centrum Radotín a na okraji Prahy plánuje vybudovat multifunkční cyklistické a lyžařské centrum. Rodinnou kancelář s názvem Hartenberg Capital má i premiér Andrej Babiš. Vede mu ji Jozef Janov - shodou okolností také bývalý manažer Penty Investments - a loni koupili například většinový podíl v největším středoevropském internetovém prodejci spodního prádla Astratex. Pod Hartenbergem „parkuje“ Babiš také celý svůj byznys s reprodukčními klinikami.

Trend rodinných investičních kanceláří úzce souvisí s procesem předávání majetku z generace „zakladatelů“, kteří podnikali od 90. let, na jejich potomky. A jelikož předávání majetku ještě zdaleka není u konce, family officů bude v příštích letech s nejvyšší pravděpodobností přibývat.

Rodinné peníze (vybrané family office v Česku)

3H Invest Spravuje peníze Michala Hirjaka, Pavola Hubočana a Norberta Hrabalíka, manažerů, které pojí minulost v investiční skupině HTC Holding. AML Holding Bývalý spolumajitel hokejových Pardubic Roman Šmidberský vybudoval jednu z největších logistických firem v Česku, kterou prodal firmě C. S. Cargo. Anacot Capital Spravuje majetek bývalého politika Pavla Drobila a Jaroslava Čánka. Soustředí se hlavně na strojírenství a těžební průmysl. Augere Capital Petr a Jan Zlámalíkovi spravují peníze, které získali hlavně prodejem TES Vsetín do rukou skupiny Penta. Bohemia Industry Spravuje majetek Tomáše Krska, který prodal svůj podíl ve Škodě Transportation. Naposledy zainventoval do výrobce papírenských strojů Papcel z Litovle. bpd partners Vasil Bobela, Petr Pudil, Jan Dobrovský získali většinu majetku z někdejší Mostecké uhelné společnosti. Později se k nim připojila ještě rodina Brůžkova. BR Group Investiční vehikl Rudolfa Bochenka, který v roce 2008 prodal stavebně-těžařskou firmu Štěrkovny Dolní Benešov skupině Strabag. Bronco Capital Rodinná kancelář Václava Brože, který pracoval pro Pentu Investments a podílel se na investici do TES Vsetín. C2H Family office Michala Mičky, který vlastní například Pietro Filipi či firmu Kara. Central Europe Industry Partners Za fondem stojí skupina manažerů z Penty. Spravuje peníze bohatým podnikatelům, mimo jiné Daliboru Dědkovi. Consillium Family office Tomáše Němce, pro kterého pracují Tomáš Klápště, Ondřej Palát a Ladislav Sekerka. Delta Capital Michael Broda preferuje investice do technologických firem a rizikového kapitálu. Ecoinvest Pražská rodinná investiční kancelář slovenského miliardáře Milana Fila. Fermia Pavel Bouška si vzal na pomoc akvizičního matadora Petra Kříže z EY a investují v Česku i zahraničí. Hartenberg Capital Rodinná kancelář premiéra Andreje Babiše a Jozefa Janova, která investuje například do klinik umělého oplodnění. J&T Family Office Jedna z firem skupiny J&T, která spravuje majetek bohatým rodinám ve spolupráci s „rodinou J&T“. Kaprain Karel Pražák býval pravou rukou nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a postavil se na vlastní nohy, investuje hlavně do nemovitostí. Monetica Kancelář Martina Bernáta a Davida Zoubka má v portfoliu například Českou mincovnu. Odyssey 44 Family office bývalého partnera Penty Martina Kúšika. R2G Oldřichu Šlemrovi pomáhá řada manažerů, například Jakub Dyba. R2G spravuje i majetek rodin Kučerových a Baudyšových. Toužimský Kapital Skupina Jana Veverky má svou „zlatou investici“ v podobě společnosti Kiwi.

