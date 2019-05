Šéf Trinity Bank Lapčík: Stavíme osmý div světa

Zlínský patriot Radomír Lapčík je typický konzervativní bankéř. Nemá rád přílišné riziko, chce pomalu skládat korunu ke koruně, které nakonec dají dohromady pěkný balík. Jen si počkat. Za konzervativní slupkou se však skrývá i něco málo vizionářské duše. Se svou firmou SAB Finance, která pro firmy mění české koruny na zahraniční měny, se vydal do Londýna, na Maltě koupil za dvě stě milionů malou banku, otevřel kancelář na Wall Street a chce zprostředkovávat rychlé platby po celém světě.

Neortodoxně přistupuje i k vlastním zaměstnancům. V Trinity Bank zavedl čtyřdenní pracovní týden, aby se jeho lidé „mohli věnovat rodině“. Věří, že tudy vede cesta. „Postupně na čtyřdenní pracovní týden přejde celý svět,“ je přesvědčen Lapčík.

Říkáte, že už na vysoké škole jste měl sen vybudovat banku. Jak vás to napadlo?

Moje kořeny jsou spjaté se spořením. Už můj děda pro nás vnuky spořil, učil nás pracovat a chodit na brigády. Také si myslím, že je to správná cesta životem, pracovat a spořit a tímto způsobem dosáhnout nějakého bohatství, splněného snu. Druhá věc je, že v roce 1995 tady byly zejména státní banky, takže jsem chtěl přenést do Česka kvalitu švýcarského bankovnictví. Proto jsme v Moravském peněžním ústavu (dnes Trinity Bank) začínali s privátním bankovnictvím.

Vy jste v té době znal kvalitu švýcarského bankovnictví?

Zhmotnil jsem si ji na základě návštěv Švýcarska, rozhovorů s klienty těch bank, filmů, čtením článků, takže jsem si vytvořil svou vlastní představu, která – jak se ukázalo – nebyla tak vzdálená Curychu či Ženevě. Hlavní je orientace na klienta a vztah s ním. U nás teď už do banky a na klientské akce či valné hromady chodí druhá generace, tedy synové a dcery původních klientů. Za těch pětadvacet let je to vícegenerační. Stejně tak na straně bankéře může přecházet banka do rukou potomků.

