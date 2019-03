Fait: Ekonomika zpomalí. A pak začnu nakupovat

Je považován za jednoho z nejlepších investorů v Česku, který dokáže vycítit příležitost na stovky kilometrů. Ale jak Igor Fait uvedl v rozhovoru pro týdeník Euro, do odkupu firem nikdy nejde bezhlavě. Raději si s pomocí svých manažerů, poradců a právníků vše důkladně prověří a spočítá. Zaměřuje se na průmyslové firmy, naopak kryptoměny ani IT firmy ho nelákají.

Fait patří k menšině českých byznysmenů, kteří jsou ochotni se o zisk rozdělit. Od jara roku 2015 totiž nakupuje a prodává firmy prostřednictvím investičních fondů, které jsou otevřeny širšímu okruhu zájemců z řad kvalifikovaných investorů. Ostatně minimální výše investice je stanovena na deset milionů korun. Zatímco fond Jet 1 už pomalu vstoupil do druhé poloviny investičního horizontu a začal s prodeji, nový a větší fond Jet 2, ve kterém je na nákupy připravena suma čtyř miliard korun, zatím čeká na první akvizice firem.

Zakladatel a většinový vlastník investiční společnosti Jet Investment žije nejen byznysem. Je nadšeným sběratelem moderního umění a fanouškem funkcionalistické architektury. Sídlo firmy se nachází v secesním domě na úpatí kopce u brněnského Výstaviště. Návštěvník si zde musí dát pozor třeba i na to, aby na chodbě neporazil kompozici z tenisových míčků od Krištofa Kintery.

Jaký je váš recept na úspěch? Kupujete často zkrachovalé firmy zralé na zavření, z kterých se po krátké době stávají prosperující a ziskové podniky, jež lze výhodně zpeněžit.

Je to více faktorů, nelze říci pouze jednu věc. Zásadní je, kdo tu fabriku řídí a zda má správnou motivaci. Většina private equity fondů funguje tak, že firmu koupí a vše nechávají na výkonném managementu, který kontrolují řekněme jednou za měsíc. My máme mezi výkonnými manažery a akcionáři mezičlánek, kterým je projektový ředitel. Je to naše prodloužená ruka, která je v častém kontaktu s vedením firmy. Dalším klíčem k úspěchu je produkt, kterému musíte věřit a který musí být na trhu uplatnitelný.

Předpokládám, že si firmy dobře vybíráte. Asi se nepustíte do zachraňování vítkovických strojíren.

Zajímají nás především firmy se sériovou výrobou, které produkují stejnou věc opakovaně – podobně jako třeba pekárna rohlíky. Podnikání v oboru zakázkové výroby, což je i případ Vítkovic, je mnohem náročnější. Musíte zakázku sehnat, správně nacenit, zvládnout inženýring i výrobu. Pokud uděláte chybu, může to společnost potopit.

Vaše podnikání prošlo před čtyřmi lety zásadní změnou. Založil jste licencovanou investiční společnost a první fond kvalifikovaných investorů. Co vás vedlo k tomuto posunu směrem ke kolektivnímu investování?

Od samého počátku, kdy Jet Investment v roce 1997 vznikl, jsem ke svým projektům přizval spoluinvestory. Byl jsem zvyklý pracovat nejen s vlastními prostředky, ale i s cizími. Překlopení na investiční společnost tedy nebylo tak zásadní změnou. Někteří z těchto spoluinvestorů následně vložili peníze do fondu Jet 1.

Jak získáváte peníze do investičních fondů? Hlásí se zájemci sami, nebo je musíte oslovit a nalákat?

Máme výhodu, že jsme na trhu poměrně dlouho. Lidé, kteří se o investování zajímají, o nás vědí. Svou roli hraje i to, že jsme úspěšní a že naše investice vykazují pěkná čísla.

