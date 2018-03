Co by přineslo zrušení superhrubé mzdy?

Současná vláda v demisi Andreje Babiše plánuje superhrubou mzdu od ledna 2019 zrušit a zavést sazby daně z příjmů fyzických osob 19 a 23 procent, které by se počítaly z hrubé mzdy. Podle ministerstva financí by tato změna snížila zaměstnancům daň zhruba o jedno procento. Zrušena by měla být i solidární přirážka k dani pro lidi s příjmem nad zhruba 1,2 milionu korun ročně.

Jestli k tomu ale skutečně dojde, zatím jisté není, a dál tedy v roce 2018 platí superhrubá mzda. Z čeho se skládá?

Výpočet superhrubé mzdy

Zjednodušeně jde o základní hrubou mzdu zaměstnance navýšenou o zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Výsledná suma je přitom ještě při výpočtu daně z příjmu fyzických osob zaokrouhlena na celé stovky nahoru.

Kdo a kdy superhrubou mzdu zavedl Samotná superhrubá mzda vstoupila v platnost v rámci reformy veřejných financí vlády Mirka Topolánka v roce 2008, v zákoně tak ale není označována - jde pouze o jiný název metody výpočtu daně ze mzdy. Právně je superhrubá mzda ukotvena v § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V roce 2017 je zaměstnancům z hrubé mzdy zaměstnavatelem sráženo na sociálním pojištění 6,5 procenta a dalších 25 procent za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Na zdravotním pojištění je zaměstnancům z hrubé mzdy zaměstnavatelem sráženo 4,5 procenta a dalších 9 procent platí za zaměstnance zaměstnavatel.

Celkem tedy odvody na pojistném zaměstnavatelem ze superhrubé mzdy činí 34 procent. Superhrubá mzda je tedy násobkem hrubé mzdy a koeficientu 1,34. Záloha na daň pak samozřejmě může být snížena o příslušné slevy.

Jak se superhrubá mzda počítá? Podívejte se na praktické příklady ZDE.

Mějte přehled: Čtěte o zaměstnaneckých benefitech

Čistá mzda

Kolik tedy uvidíte na své výplatní pásce jako skutečnou čistou mzdu, závisí právě na uplatněných daňových slevách. Při stejné hrubé mzdě je tudíž možné mít rozdílnou čistou mzdu, pokud např. někdo uplatňuje daňové zvýhodnění na děti či na slevu na manželku nebo manžela a někdo jiný využívá jen takzvanou slevu na poplatníka.

Čistá mzda je tedy hrubá mzda po odpočtu zákonných srážek – zdravotního a sociálního pojištění (4,5 a 6,5 procenta), zálohy na daň z příjmů a dalších odvodů (výživné, spoření). Součástí čisté mzdy neboli částky k výplatě může být náhrada mzdy za nemoc.

TIP: Spočítejte si svou čistou mzdu na naší kalkulačce čisté mzdy 2018

Hrubá mzda

Hrubá mzda představuje peněžní odměnu za práci (součet základní mzdy, osobního ohodnocení, příplatků, prémií, odměn a náhrad, např. za dovolenou) zaměstnance před zdaněním a dalšími odpočty. Je to suma, kterou obvykle sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem v pracovní smlouvě.

Víte, že daňové přiznání musíte někdy podávat, i když jste zaměstnanec? Čtěte:

Důchod či státní dávky se ze superhrubé mzdy nepočítají

Pozor, superhrubá mzda je určena pouze pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Žádné jiné daně či dávky se s z ní neodvozují. Například státní důchod (i předčasný či invalidní) nebo nemocenské dávky (nemocenská, mateřská, ošetřovné) se počítají z hrubé mzdy a nikoliv superhrubé mzdy. Sociální (důchodové) pojištění se totiž zaměstnancům vypočítává z hrubé mzdy. Stejně tak se z hrubé mzdy zaměstnance vypočítává zdravotní pojištění.

Daňové formuláře ke stažení najdete ZDE

Co vše se mění v daňové oblasti v roce 2018? Čtěte: Daňové změny v roce 2018 ulehčí zaměstnancům i podnikatelům

Čtěte také: