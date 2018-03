Co je a co není švarcsystém? Je legální? Jak se mu vyhnout? Model pseudopracovního vztahu, který na začátku 90. let do českého prostředí zavedl benešovský podnikatel Miroslav Švarc, dodnes budí vášně. Využívá jej spousta firem na straně jedné a OSVČ na straně druhé. Obě strany vztahu se pohybují minimálně na hraně zákona.