Od 29. července 2017 si již (podle novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) při evidenci na úřadu práce nelze přivydělávat formou dohody o provedení práce, a to bez ohledu na výši výdělku. Každá DPP tedy brání evidenci na úřadu práce a využívání s tím spojených výhod. Ohledně zdravotního pojištění to znamená, že za takového člověka by neplatil pojistné stát – musel by se zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám si hradit pojistné v zákonem stanovené výši.