Šéf RSJ Winkler: Žijeme v extrémní době

RSJ je nenápadná firma s odtažitým předmětem podnikání, algoritmickým obchodováním. Nicméně patří k největším hráčům v oboru na světě a ročně vydělává miliardu korun. V poslední době však její podnikání ohrožují nevypočitatelní politici.

„Dnes je největší fenomén americký prezident Donald Trump, který nemá obdoby za celou historii, kdy tyto věci sleduji. Jeho zásahy do nezávislosti Fedu jsou bezprecedentní,“ říká Libor Winkler, šéf a jeden z hlavních akcionářů skupiny RSJ.

Vaše hlavní aktivita a hlavní příjmy pocházejí z obchodování na finančních trzích. Popište, co vlastně děláte.

My jsme, laicky řečeno, taková směnárna, která své služby nabízí turistům, přičemž vyděláváme na rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou. Například euro má dnes hodnotu 26 korun. Kdyby byla v Česku povolena jen jedna směnárna, určitě by si přirazila vyšší příplatek za směnu a dovedu si představit, že by kurz eura byl tak 22/30. Tento osmikorunový spread (ve finančnictví rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu – pozn. red.) by byl ziskem směnárny, která by pohádkově vydělávala. Díky konkurenci to ale není možné, spready jsou úzké a kurzy se drží v přijatelných mezích. My působíme na globálních trzích, kde se soustředíme hlavně na futures na úrokové míry (zjednodušeně je to právo zafixovat dohodnutou úrokovou sazbu do budoucna – pozn. red.). Díky konkurenci jsou to velmi likvidní kontrakty a spread je pak také velmi úzký. Kdybych to přirovnal ke koruně versus euro, tak náš spread je 25,99/ 26,01. To znamená, že lidé, kteří si směňují peníze, za to zaplatí dva haléře.

Jaké nesete riziko?

Samozřejmě nikdy nemáte jistotu, že vydělá i tento úzký spread. Nakoupíte za nějakou cenu, trh se následně pohne proti vám a nic nevyděláte. Tyto „směnárny“ jsou nicméně zásadní pro fungování trhu, svým způsobem ho vytvářejí. Proto se RSJ a podobným společnostem říká tvůrci trhu, market makeři.

