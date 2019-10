Šéf Saint Gobain de Chalendar: Přežijí jen zelení

Jedenašedesátiletý Pierre-André de Chalendar je zapáleným zastáncem udržitelného byznysu. Mezinárodní koncern Saint-Gobain, který patří k největším výrobcům stavebních materiálů na světě, chce během příštích let otočit z velkého znečišťovatele na firmu přátelskou k životnímu prostředí.

Naznačuje přitom, že tento nákladný přechod na novou ekonomiku zaplatí v podobě uhlíkové daně spotřebitelé. „Když bude uhlíková daň platit pro všechny, náklady se zvýší všem stejně a zvýší se i ceny, za které budeme prodávat. V případě naší firmy by se náklady zvýšily o stovky milionů až miliardy korun,“ připouští šéf firmy, jejíž kořeny sahají až do roku 1665, kdy Saint-Gobain začala dodávat zrcadla na dvůr francouzského krále Ludvíka XIV.

České firmy patří ve skupině Saint-Gobain mezi ty nejziskovější. Ve čtrnácti výrobních závodech jste loni utržili 17,5 miliardy korun a vydělali 2,8 miliardy. Čím to je?

Dělá nám to obrovskou radost. Působíme v Česku ve dvou oblastech, které jsou pro Saint-Gobain zajímavé. Zaprvé je to místní stavební trh, kde jsme u většiny našich výrobků lídrem. Jsme předním zpracovatelem skleněných vláken, děláme tepelné či zvukové izolace, zateplování fasád, izolační skla. A lokální trh roste.

Zadruhé využíváme specifické odbornosti Česka a průmyslové zkušenosti u výrobků, které vyvážíme na jiné trhy. Zde v Litomyšli (kde se odehrával rozhovor — pozn. red.) je centrála jednoho ze světových byznysů skupiny Saint-Gobain s názvem Adfors (původně Vertex — pozn. red.), kterou řídí český manažer Miloš Pavliš. Máme zde velmi kvalitní pracovní sílu, která je velmi dobře vyškolená.

A také stále poměrně levná. Neodrazují vás rostoucí náklady?

Mzdy sice rostou, ale výroba je zde pořád umístěna velmi výhodně. Historicky tady vždy byli zruční zaměstnanci. Usilujeme o to, abychom pokračovali ve vytváření a prohlubování těchto dovedností, protože v Česku je velmi nízká nezaměstnanost a musíme budovat značku dobrého zaměstnavatele. Pracujeme se školami, abychom tyto odborné dovednosti udrželi, což je v mnoha zemích problém. Jsem ale optimista a věřím, že tady budeme působit i dál a Česko bude dál pro Saint-Gobain kvalitní produkční destinací.

Letos hodláte v Česku investovat 1,2 miliardy korun. Do čeho?

Převážně jsou to investice do rozšiřování výrobních kapacit. V menší míře pak investujeme i do zlepšování produktivity, protože byznys Adfors – výroba a zpracování skleněného vlákna – rostl velmi rychle. Za posledních deset let jsme v tuzemsku vyrostli o deset procent ročně, takže potřebujeme větší kapacity.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 29. října. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.