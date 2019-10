Šéf Bank of England varuje byznys: Pokud nezačnete chránit klima, zbankrotujete

Firmy, které se vzepřou trendu snižování uhlíkových emisí, zkrachují a zaniknou. Temné proroctví směrem k manažerům velkých firem vyslovil guvernér Bank of England Mark Carney. V rozhovoru pro deník The Guardian varoval dále před tím, že čím déle bude globální ekonomika oddalovat transformaci směrem k udržitelným technologiím a ochraně klimatu, tím vyšší budou náklady. V nejhorším případě to může vést i ke zhroucení globálního finančního uspořádání.

Bank of England předpokládá, že může dojít ke ztrátě hodnoty firem až do výše 20 bilionů dolarů (470 bilionů korun), pokud se nepodaří vyřešit globální oteplování. „Průmyslová odvětví, jež se přizpůsobí a budou součástí řešení ochrany klimatu, si povedou velmi dobře. Firmy, které se nepřizpůsobí, bezpochyby zkrachují,“ prohlásil.

Ilustroval to na příkladu amerických uhelných elektráren, jež v posledních letech ztratily 90 procent své hodnoty. Ohroženy jsou ale i banky, které ve velké míře financují fosilní projekty. „Některá aktiva půjdou nahoru, jiná dolů. Otevřenou otázkou zůstává, zda přechod na nulové emise bude plynulý nebo proběhne náhle,“ míní bankéř.

Odkázal na slova generálního ředitele americké banky Morgan Stanley Jamese Gormana, podle kterého není možné mít stabilní finanční systém bez zdravé planety. Velká Británie a její finanční sektor by měly těžit z toho, že země přináší technologické inovace, například využívání umělé inteligence při řízení energetických systémů nebo využívání pokročilých materiálů, jako je grafen. Ten objevili fyzici ruského původu Andre Geim a Konstantin Novoselov na univerzitě v Manchesteru.

Britský deník zveřejnil seznam 20 největších znečišťovatelů ovzduší. Z hlediska produkce emisí skleníkových plynů je na prvním místě koncern Saudi Aramco, jenž je od roku 1965 zodpovědný za vypuštění 59 miliard tun ekvivalentu CO2 do atmosféry.

Na dalších místech se umístily společnosti Chevron, Gazprom, ExxonMobil, National Iranian Oil, BP a Royal Dutch Shell. V posledních 54 letech pouhá dvacítka firem vypustila 35 procent z celkového objemu skleníkových plynů.

V reakci na tuto zprávu šéf labouristů Jeremy Corbin korporacím pohrozil, že je vyřadí z obchodování na londýnské burze, když nebudou plnit kritéria ochrany životního prostředí. Připadalo by to však v úvahu, pokud by vyhrál příští volby a sestavil vládu.

