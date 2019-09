Nobelista Kydland: Máme dva druhy vlád, které se od sebe vůbec neliší

Žoviální pětasedmdesátník v teniskách patří k těm nemálo ekonomům, kteří se mohou pyšnit Nobelovou cenou. Získal ji v roce 2004 za svou tezi, že ekonomice škodí, když se vlády řídí krátkozrakou hospodářskou politikou, místo aby si vytyčily dlouhodobé cíle a těch se držely. Týdeník Euro Finna Kydlanda vyzpovídal během jeho návštěvy Česka, kam norsko-americký ekonom přijel na týden přednášet na společné pracoviště Karlovy univerzity a Národohospodářského ústavu Akademie věd CERGE-EI.

V lednu jste se připojil k výzvě za zavedení uhlíkové dividendy, což je speciální daň, jejíž výnos by se distribuoval přímo mezi občany. Co vás k tomu vedlo?

Byl jsem už asi sedmkrát členem diskusního panelu, který organizuje Copenhagen Consensus Center. Tato instituce pracuje na řešení problémů současnosti, ať už jsou celosvětové, nebo regionální, v Latinské Americe, či Bangladéši. Zhruba před sedmi lety jsme uspořádali panel o klimatické změně. A řešení, které mně osobně dává smysl, spočívá v zavedení uhlíkové daně, která postupem času roste. Má sloužit jako motivace pro firmy, aby postupně odcházely od znečišťujících zdrojů.

Pokládáte klimatickou změnu za velký problém?

Důvěřuji vědcům, kteří říkají, že musíme něco udělat a nikoli jen čekat.

Pocházíte z Norska, jehož ekonomika byla založena na příjmech z ropy. Jak se země připravuje na přechod na „zelenou“ ekonomiku?

Norsko zavedlo vysokou podporu pro elektrická auta. Máme pro ně speciální pruhy, aby se vyhnula nejhorším dopravním problémům. Je to také o postoji, Norsko jedná s dobrým úmyslem. Není to tak, že by se do toho procesu aktivně zapojovala vláda. Děje se to přirozeně, podnikatelé se postupně snaží novému trendu přizpůsobovat sami.

Když se rozhlédnete po světě, některé vlády jsou důvěryhodnější a můžete se spolehnout, že své sliby splní. Vypadá to, že v Norsku je jednotný postoj, který chybí například ve Spojených státech. Máme obvykle dva druhy vlád; jedna je vedena labouristy a je spíše nalevo, druhá je pak koalicí centristických a pravicových stran. Ale vůbec se od sebe neliší!

