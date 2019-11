Šéf Burger Kingu Ryška: Nejvíce lidí vyndá z burgeru zeleninu

Na stanici I. P. Pavlova v centru Prahy se v jednom místě odehrává konkurenční boj fastfoodových gigantů. Restauraci tu má lídr branže McDonald's, KFC, Bageterie Boulevard a také Burger King. A právě zde představil minulý týden teprve osmadvacetiletý šéf pro Česko a další tři země Daniel Ryška rostlinný burger.

Burger King, který v Česku spíše zaostával za výše zmíněnou konkurencí, tentokrát ostatní řetězce předběhl a s novinkou na bázi sojových a pšeničných proteinů vyrukoval jako první. A šlo jen o první předzvěst dalších velkých změn a rozsáhlé expanze za 800 milionů korun. V následujících čtyřech letech má v Česku vzniknout na pět desítek poboček americké sítě, mimo jiné na nádražích a kolem dálnic.

Co očekáváte od bezmasých burgerů? Kolik procent prodejů by mohly tvořit?

Krátkodobě v rámci jednoho roku věříme, že budeme prodávat kolem pěti až sedmi procent. Dlouhodobě v porovnání s jinými trhy v západní a především severní Evropě vidíme, že bychom se mohli pohybovat i kolem 15 procent. Švédsko s Norskem jsou dvě země, kde se prodává absolutně nejvíce bezmasých variant. V některých restauracích dosahují i 50 procent prodejů. Tedy ne na celém trhu, ale v jednotlivých lokalitách a restauracích, kde je poptávka zákazníků obrovská.

Bezmasé burgery smažíte na stejném grilu jako maso, a nelze je proto označit za vegetariánské. Kdo si tedy podle vás bude Rebel Whopper objednávat?

Je takový trend a vidím to i sám na sobě, že se snažím nejíst každý den maso. Ne proto, že bych byl vegetarián, ale myslím si, že tělo není potřeba přetěžovat masem každý den. Kolem sebe vidím spoustu takových lidí, kteří nikdy moc neřešili, co jedí, v průběhu posledního půl až tři čtvrtě roku je ale vidět, že se začínají intenzivně zajímat. Pro podobný typ zákazníků je to ideální produkt. Můžou si dát něco, co je rychlé, na co jsou zvyklí, ulevit organismu a sami sobě. Myslí přitom i na ekologické aspekty spojené s konzumací masa, na udržitelnost.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 18. listopadu. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.