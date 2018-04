Podnikání bez hranic. Růžička chce vyvíjet nové potraviny

Viktora Růžičku jsme potkali před třemi lety jako finalistu soutěže Podnikatel roku. Od té doby se dost věcí změnilo. Je o dvacet kilo lehčí a o po prodeji podílu ve firmě na diagnostické přístroje Biovendor, kterou od revoluce budoval, je o pár set milionů bohatší. Může se tak věnovat své další zálibě – kupování firem. Vrhl se do potravinářství, slabost má evidentně pro sledě, lososy a kraby.

Na Růžičku čekáme v jeho zámku u Jihlavy – opravoval ho deset let a původní rozpočet několikrát překročil –, až se vrátí z pravidelné několikahodinové procházky se psy, které jsou bez nadsázky členy jeho rodiny. Spal jen pár hodin, v noci se vrátil z Perského zálivu, přesto evidentně srší energií.

Byl jste v Bahrajnu obchodně? Povedlo se?

Tak napůl. Nešlo ale o můj obor. I když jedno téma souviselo s potravinářstvím, takže vlastně šlo. Jel jsem tam hlavně pomáhat lidem, kteří se na vyjednávání s Araby necítili, ale chtěli by se podílet na projektu Zeleného Bahrajnu, tedy zalesňování pouště.

Češi chtějí zalesňovat Bahrajn?

Ano, je to vládní projekt. Je to docela šílený úkol, protože tam strašně málo prší a půda je velice nekvalitní, protože je prosolená. Ale údajně to jde. Jim patrně nevadí, že to bude stát spoustu peněz.

Vy jste zmínil, že potravinářství je váš obor. To se asi něco změnilo za ty tři roky, co jsme se neviděli…

Úplně první pohnutka byla, že jsem se stal v říjnu 2016 veganem a velmi se mi to osvědčilo. Někdy na jaře jsem si řekl, že by mě bavilo a motivovalo zkusit vybudovat novou firmu. Ta by vyvíjela a vyráběla neživočišné potraviny, které by byly dobré. Problém veganské nabídky je, že 80 procent jídel není moc chutných.

Proč jste přestal jíst maso?

Začal jsem na sobě pozorovat příznaky možného počínajícího diabetu – cukrovky. Podle mého vědomí je to jediná cesta, jak se z toho dostat.

