1. Dražší známka

Peněženky rybářů v roce 2018 více zatíží povinná členská známka. Místo 400 Kč jako v roce 2017 bude známka pro dospělé nově stát 500 Kč.

Při počtu zhruba 250 tisíc registrovaných členů v Českém rybářském svazu (ČRS) jde však o významné finanční opatření. Rybářský svaz tím na svou činnost získá kolem 20 milionů korun navíc (odečíst je třeba dorost a mládež).

Připomeňme si, že poslední den pro zaplacení roční členské známky místní (mateřské) organizaci ČRS je 30. dubna 2018. Při nesplnění této povinnosti rybář buď ztratí členství v ČRS, závažné důvody se dají ještě vyřešit s příslušnou MO ČRS.

Povinné členské příspěvky přitom nejsou zdaleka vším, za co bude rybář před zahájením nové sezony platit. Musí si koupit povolenku, a to podle vlastní volby. Může vybírat vody pstruhové, mimopstruhové a povolenky místní, krajské, celosvazové či celorepublikové.

Ceny rybářských povolenek a členských známek v roce 2018 v Kč

Mimopstruhové:

Krajská celoroční (středočeský kraj a Praha) 1200 mládež do 15 let 400 mládež 16 - 18 let, ZTP, ZTP-P, důch. nad 70 let 850 Místní celoroční 850 Celosvazová celoroční 2100 Celosvazová dorost, ZTP 1400 Celosvazová mládež do 15 let 700 Celorepubliková 3150

Pstruhové:

Krajská 1200 Celosvazová 2150 Celosvazová dorost, ZTP 1450 Celosvazová mládež do 15 let 750 Celorepubliková 3250

Členské známky:

Dospělí 500 Dorost 200 Mládež 100

2. Rybářský lístek nastálo

V listopadu 2017, na konci rybářské sezony, byla schválena změna, která rybářům hodně zpříjemní život - rybářský lístek na dobu neurčitou.

Většina rybářů zahajuje novou sezonu nejdříve v dubnu, proto rybářský lístek na dobou neurčitou lze považovat za novinku pro rok 2018. Plně využít ji mohou také ti, kteří letos s rybařením začínají.

Rybáři si nyní mohou pořídit lístek v podstatě „na doživotí“ za jednorázový poplatek a mají po starostech s hlídáním platnosti dokladu. Dosud si mohli pořídit lístek pouze na dobu od 30 dní až po maximálně 10 let.

Ceny rybářských lístků platné v roce 2018 Na dobu Cena v Kč 1 rok 100 3 roky 200 10 let 500 krátkodobý 30denní 200 na dobu neurčitou 1000

Pramen: Mze, Poznámka: jedná se o základní ceny pro dospělého od 15 let, existují slevy pro osoby mladší 15 let, studenty, členy rybářské stráže a další skupiny

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o rybářství. Žádost o rybářský lístek podává uchazeč na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.

Podrobnosti o rybářském lístku se dozvíte na webových stránkách ministerstva zemědělství.

3. Prodloužená doba lovu ryb

Po ostré odborné i veřejné diskuzi dochází od 1. dubna 2018 ke změně denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech.

Je to jedna z nejvýznamnějších úprav v Rybářském řádu za poslední roky. Rybáři budou moci lovit ryby denně o několik hodin déle, než tomu bylo dříve.

Klíčové přitom je, že změna doby lovu ryb platí pro všechny rybářské revíry jednotně. Při přípravě legislativy se totiž objevily i návrhy, aby si dobu lovu ryb stanovovaly místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS) pro své revíry samy. To by sice „uvolnilo ruce“ MO ČRS, ale do pravidel rybolovu by to přineslo značný chaos a nepřehlednost.

Změny doby lovu ryb v roce 2018 v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen, září se může na mimopstruhových revírech chytat od 4 do 24 hodin v měsících říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen se může na mimopstruhových revírech chytat od 5 do 22 hodin

Pramen: Sbírka zákonů č. 25/2018 Sb., částka 14

Původní doby lovu ryb, platné do 31. března 2018, byly značně roztříštěné a rybář si musel hodně „hlídat“ kalendář. Pro porovnání - v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci se mohlo lovit od 7 do 18 hodin, v březnu od 5 do 21 hodin, v dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin, v květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

Jak se stát rybářem?

Získat poprvé rybářský lístek není jednoduché, předchází tomu řada kroků, kde musí zájemce o rybaření osvědčit své znalosti. Je třeba přitom rozlišit dvě kategorie - sportovní rybaření (rekreační rybaření) a produkční rybaření (profesionální chov ryb na vodních plochách).

Jak se stane začátečník sportovním rybářem Kontaktujte místní organizaci Českého rybářského svazu (MO ČRS), nejlépe nejblíže místu trvalého bydliště (seznam MO ČRS). Po dohodě můžete u této MO ČRS přihlášku za člena MO. Musíte úspěšně absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Po úspěšně absolvovaném testu MO vydá osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. Vlastník rybářského lístku se pak opět obrátí na MO ČRS, kterou si vybral. Zde obdrží členskou legitimaci na základě podané přihlášky za člena. Při jejím vydání zaplatí zápisné a členský příspěvek. Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. Povolenek je hodně druhů, jejich ceny se mohou každoročně upravovat. Každý člen MO ČRS musí počítat také s tím, že bude muset vykonat brigádní povinnost, případně ji peněžně uhradit. Počet odpracovaných hodin a případný poplatek si stanovuje sama MO ČRS.

Pramen: Mze,ČRS

