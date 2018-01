Zbrojní průkaz 2018: skupiny, povinnosti a jak jej získat

Zbrojní průkaz pro fyzické osoby se dělí do skupin podle písmen A až E. Doba platnosti je na deset let (pokud byl pas vydán před 1. červencem 2014, je to pět let). Zbrojní průkazy vydává příslušný útvar Policie ČR, oddělení služby pro zbraně.

Pro to, abyste mohli zažádat v roce 2018 o zbrojní pas, musíte mít místo pobytu na území České republiky a být starší 21 let (skupiny A, D, E) nebo 18 let (skupiny B a C). Výjimky existují pro sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

Skupiny zbrojních pasů Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

A ke sběratelským účelům

B ke sportovním účelům

C k loveckým účelům

Dk výkonu zaměstnání nebo povolání

E k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Zdroj: mvcr.cz

Žadatel o zbrojní průkaz musí být způsobilý k právním úkonům. Nezbytná je také zdravotní způsobilost. Osvědčení o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, prohlídka stojí většinou do 500 korun a potvrzení nesmí být starší než tři měsíce. Praktik vás může poslat i na psychologické vyšetření, které ale není ze zákona povinné.

Žadatel musí rovněž prokázat bezúhonnost na základě opisu z evidence Rejstříku trestů. Nepřihlíží se k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani na základě amnestie.

Bezpečnost země podle exministra vnitra Milana Chovance

Zájemce o držení střelné zbraně si musí zažádat o zkoušku z odborné způsobilosti. Zkouška se skládá z teoretické části, kdy musí žadatel prokázat znalost legislativy o držení zbraní a také prokázat znalosti o zbraních a střelivu a zdravotnické minimum. Test se skládá ze 30 otázek (přehled všech otázek s vyznačenými správnými odpověďmi si můžete stáhnout ZDE).

Zkoušky, cena, poplatky

Praktická část zkoušky sestává z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a také ze střelby na cíl. Střelba se dělí podle skupiny zbrojního průkazu na krátkou kulovou zbraň, dlouhou kulovou zbraň a dlouhou brokovou zbraň. Odměna pro zkušebního komisaře činí pro každého účastníka 600 korun. Další náklady stojí střelivo a pronájem střelnice, kde se zkouška koná.

Pro vydání zbrojního průkazu nesmí být zkouška starší než jeden rok. K žádosti o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu je třeba vždy přiložit aktuální fotografii. Na vydání zbrojního průkazu má příslušný orgán lhůtu 30 dnů.

Poplatky týkající se vydání zbrojního průkazu Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti 100 Kč

Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu 700 Kč

Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu 700 Kč

Žádost o vydání průkazu zbraně 300 Kč

Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

K prosinci 2016 bylo v Česku 300 115 držitelů zbrojních průkazů. Necelých 241 tisíc mělo průkaz skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku. Registrováno bylo 798 424 zbraní všech kategorií.

Během roku 2017 se snažil zejména socialistický exministr vnitra Milan Chovanec prosadit změnu ústavního zákona o bezpečnosti, aby legální držitelé zbraní měli možnost zasáhnout v rámci ohrožení bezpečnosti České republiky. Reagoval tím na teroristické útoky v Evropě a také na směrnici Evropského parlamentu držení zbraní zpřísnit.



I když v červnu novela zákona prošla sněmovnou, na začátku prosince ji neschválil Senát. Podle některých senátorů je taková novela zbytečná. „Senát by ze sebe šašky v případě ústavy dělat neměl,“ prohlásil například senátor KDU-ČSL Jiří Čunek.

Jaké zbraně omezuje evropská směrnice Směrnice EP z března 2017 omezuje držení krátkých poloautomatických zbraní na více než dvacet nábojů a dlouhých poloautomatických zbraní na více než deset nábojů. Nelegální mají být i zbraně, jež mají skládací a teleskopickou pažbu. Směrnice se má týkat také poloautomatických zbraní, jež byly předělány z automatických. Zpřísnění je motivováno bojem proti terorismu. Směrnice má platit od září 2018. Ministerstvo vnitra plánuje přeložit do května 2019 nové zákony o zbraních a střelivu.

Dále čtěte: