Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství, má od usnadnit rybářům život. A právě lístek na dobu neurčitou je hlavní novinkou. Nyní si tedy rybáři mohou pořídit povolení na dobu neurčitou za jednorázový poplatek a mají po starostech s hlídáním platnosti dokladu. Dosud si mohli pořídit lístek pouze na dobu 30 dní až maximálně 10 let.

Za 1000 Kč natrvalo

Časově neomezený lístek je určen pro osoby starší 15 let, poplatek za jeho vydání činí 1000 korun. „Je zde nově zaveden, k nedávno zřízenému 30dennímu rybářskému lístku, právě doživotní rybářský lístek - neboli rybářský lístek na dobu neurčitou,“ potvrdila mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

Nadále přitom zůstává možnost pořídit si lístek na rok, tři roky nebo na deset let v ceně 100, 200 resp. 500 korun. Pozor, je třeba vědět, že lístek není jediné povolení k rybolovu, za které budete platit. Začátečníci si to často pletou. Splnit musíte řadu dalších povinností.

Ceny rybářských lístků platné od 1. listopadu 2017 Na dobu Cena v Kč 1 rok 100 3 roky 200 10 let 500 Krátkodobý 30denní 200 Na dobu neurčitou 1000

Pramen: Mze, Poznámka: jedná se o základní ceny pro dospělého od 15 let, existují slevy pro osoby mladší 15 let, studenty, členy rybářské stráže a další skupiny

Další novinkou, u které není ještě jasné, kdy by měla začít platit, je prodloužení doby lovu. Ministerstvo zemědělství totiž vyšlo vstříc požadavkům rybářů a navrhuje prodloužit a zjednodušit dobu lovu v rybářských revírech. Podle nového znění vyhlášky by se tak mělo rybařit po celý rok od čtyř ráno do půlnoci.

V současnosti je po většinu roku doba lovu kratší než plánovaných čtyři až 24 hodin, podle toho, jaký je měsíc. Přes léto platí od čtyř do půlnoci, během roku se zkracuje, přes rok jsou tak čtyři různá časová pásma. Nově by to mohlo být od čtyř hodin ráno do půlnoci po celý rok, místní spolky by si mohly dobu lovu upravovat. Rybářský svaz se však obává spíše zmatku.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení zákona o rybářství. Žádost o rybářský lístek podává uchazeč na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.

Podrobnosti o rybářském lístku se dozvíte na webových stránkách ministerstva zemědělství.

Jak se stát rybářem?

Získat poprvé rybářský lístek není jednoduché, předchází tomu řada kroků, kde musí zájemce o rybaření osvědčit své znalosti. Je třeba přitom rozlišit dvě kategorie - sportovní rybaření (rekreační rybaření) a produkční rybaření (profesionální chov ryb na vodních plochách).

Jak se stane začátečník sportovním rybářem Kontaktujte místní organizaci Českého rybářského svazu (MO ČRS), nejlépe nejblíže místu trvalého bydliště (seznam MO ČRS). Po dohodě můžete u této MO ČRS přihlášku za člena MO. Musíte úspěšně absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Po úspěšně absolvovaném testu MO vydá osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. Vlastník rybářského lístku se pak opět obrátí na MO ČRS, kterou si vybral. Zde obdrží členskou legitimaci na základě podané přihlášky za člena. Při jejím vydání zaplatí zápisné a členský příspěvek. Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. Povolenek je hodně druhů, jejich ceny se mohou každoročně upravovat. Každý člen MO ČRS musí počítat také s tím, že bude muset vykonat brigádní povinnost, případně ji peněžně uhradit. Počet odpracovaných hodin a případný poplatek si stanovuje sama MO ČRS.

