Doposud platí v mimopstruhových revírech během roku čtyři různé doby lovu. Od prosince do února je tak možné lovit od 7 do 18 hodin, v březnu od 5 do 21, v dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin a zbylé měsíce od 4 do 24 hodin. Nově by po celý rok mělo být možné lovit až dvacet hodin denně.

Ministerstvo tak chce celý systém pro rybáře zpřehlednit. Rybáři se v současných pravidlech nevyznají a nevědomky loví i mimo povolené hodiny. Ačkoliv se podle resortu nejedná o společensky rizikové chování, musí úřady tyto přestupky řešit, což zatěžuje státní správu.

Dalším důvodem je snaha vyjít vstříc rybářům s delší pracovní dobou, kteří si i v zimních měsících chtějí po zaměstnání na chvíli zarybařit. A v neposlední řadě je za změnou i snaha zvýšit konkurenceschopnost revírů vůči soukromým rybníkům. „Jedním z hlavních přínosů navrhované změny je tedy zatraktivnění rybářských revírů vyplývající z přirozeného vývoje v rybářství pro současnou rybářskou veřejnost,“ uvádí resort v důvodové zprávě.

Jenže ministerstvo zároveň přiznává, že se jedná o kontroverzní opatření. Rybáři se tak mohou častěji dostávat do konfliktů s majiteli pozemků na břehu, může také docházek k porušování nočního klidu. Především však návrh umožňuje uživatelům revírů stanovenou dobu lovu dle libosti zkrátit.

Podle jednatele Českého rybářského svazu Jana Štípka se tak změna naprosto mine s původním záměrem, tedy zpřehlednění celého systému. „Stoprocentně by to dopadlo tak, že si to každý uživatel stanoví jinak. Jeden to bude mít do 18, druhý do 19, třetí do 20 a bude v tom strašný zmatek,“ je přesvědčen Šípek. Sám svaz navrhoval zavedení dvou dob, od 4 do 24 hodin pro letní a od 5 do 22 hodin pro zimní měsíce. Ty by ovšem byla pro všechny revíry pevné a neměnitelné.

Rybáři zároveň kritizují, že návrh přichází těsně poté, co začaly platit změny u rybářským lístků. Ty nově bude možné získat i na dobu neurčitou. Podle svazu se však veškeré změny měly řešit komplexně a najednou.

