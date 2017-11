Rok 2017 je pro výměnu řidičských průkazů obzvlášť specifický a náročný. V roce 2007 totiž úřady vydaly rekordních 1 146 518 řidičských oprávnění, kterým letos po deseti letech končí platnost. Během listopadu a prosince by si tak mělo řidičák kvůli konci jeho platnosti vyměnit ještě téměř 326 tisíc lidí.

Dosud platí, že v případě konce platnosti řidičského průkazu získáte nový průkaz nejdříve za pět pracovních dnů za poplatek 500 korun. Běžná lhůta je do 20 dnů od podání žádosti.

Pro výměnu řidičského průkazu je v současnosti nutné navštívit příslušný úřad obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát), podle místa trvalého bydliště. Samotné vyřízení výměny dokladu nebude složité, potřebovat budete čtyři dokumenty.

Na mnoha úřadech přitom již nyní existuje možnost objednat se přes internet a rezervovat si termín odbavení podle časových možností. Modelový příklad najdete zde.

Od poloviny roku 2018 už bez fotografie a na jakémkoli úřadě

Ministerstvo dopravy nyní chystá další opatření, která výměnu řidičského průkazu usnadní a urychlí. „S papírovou fotografií jsme skutečně již pozadu. Proto od poloviny roku 2018 podle již schváleného zákona nebudou muset žadatelé o vystavení řidičského průkazu fotografii na úřad nosit. Buď se pořídí přímo na úřadu, jako například u občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Současně upozornil, že od stejného data nebudou muset žadatelé chodit pouze na úřad v místě svého bydliště, ale budou si moci zažádat o vystavení řidičského na jakémkoli k tomu příslušném úřadu po celé republice. To si již praktikuje například u registru vozidel a podle Neřolda se to velmi osvědčilo.

Co potřebujete při výměně řidičského průkazu žádost o vydání řidičského průkazu, kterou si vyzvednete na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo cestovní pas barevnou či černobílou průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, požadavek na provedení fotografie zjistíte zde řidičský průkaz, který chcete vyměnit

Registry řidičů zatím mimořádný nápor a fronty nehlásí, ale úředníci se obávají, že neobvyklý nápor přijde na konci roku. Proto s výměnou neváhejte a nenechávejte ji na poslední chvíli.

V případě, že vašemu průkazu končí platnost a zároveň podléhá povinné výměně, je výměna bezplatná. Jezdit s propadlým řidičským průkazem však rozhodně nezkoušejte. Neplatné řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel.

„Řidič s takovým neplatným průkazem se dopouští přestupku, za který hrozí pokuta na místě od nuly do 2 tisíc korun, to je na posouzení policisty. Může přestupek řešit například domluvou, ale i pokutou dva tisíce korun. Pokud se případ dostane do správního řízení, pokuta může být od 1500 do 2500 korun,“ upozorňuje mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Kolik na výměnu potřebujete času a peněz Žádost o bezplatnou výměnu řidičského průkazu je možné podat nejdříve tři měsíce před vypršením platnosti. Nový řidičský průkaz získáte bezplatně do 20 dnů od podání žádosti na příslušném úřadu. Pokud na výměnu spěcháte, můžete řidičský průkaz získat za poplatek 500 Kč do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Je-li výměna řidičského průkazu povinná, bude výměna zdarma. V případě ztráty, poškození či odcizení zaplatíte správní poplatek 50 Kč. Po předložení dokumentů trvá odbavení na přepážce obvykle 5 až 10 minut.

