Každý, kdo pronajímá byt nebo jinou nemovitost, je povinen příjem plynoucí z nájemného podle zákona zdanit. Povinnost platí pro fyzické i právnické osoby, pro dlouhodobý i krátkodobý pronájem nemovitosti.

Krátkodobý pronájem a Airbnb

V případě stále populárnějších krátkodobých pronájmů, za jejichž boomem je aplikace Airbnb, dosud není zcela vyjasněná legislativa. Většina právních výkladů se ale přiklání k názoru, že se jedná o podnikání, a zákonně konformní cestou tak je takovou službu poskytovat jako OSVČ nebo živnostník s podnikatelskou činností Ubytovací služby.

Příjmy z takto poskytnuté služby jsou pak běžnými příjmy ze samostatné činnosti a tak se také daní. Pokud se poskytovatel krátkodobého pronájmu nemovitosti rozhodne uplatňovat náklady paušálem, protože je to pro něj výhodnější než vést evidenci nákladů, pak může uplatnit náklady ve výši 60 procent příjmu, je-li živnostníkem v oblasti ubytovacích služeb, nebo 40 procent, pokud provozuje samostatnou činnost, ale není živnostníkem.

Z takto nabytého příjmu je pronajímatel povinen rovněž odvést zdravotní a sociální pojištění.

Dlouhodobý pronájem nemovitosti fyzickou osobou

U dlouhodobého pronájmu je důležité, zda nemovitost pronajímá fyzická, nebo právnická osoba. Je-li pronajímatelem a vlastníkem bytu fyzická osoba, je tato povinna ve svém daňovém přiznání vyplnit přílohu 2, určenou pro stanovení dílčího základu daně z příjmu z pronájmů.

I v tomto případě lze při výpočtu základu daně od příjmu odečíst výdaje, které pronajímatel vynaložil, a to buď ve skutečné výši, nebo paušálem, tedy procentem z příjmů. Tady je ale možné uplatnit náklady ve výši 30 procent příjmu z pronájmu a nejvýše do částky 600 tisíc korun.

Fond oprav či automobil

Daňově uznatelným výdajem se staly i peníze zaslané do fondu oprav. Do loňského roku se dala do nákladů zařadit jen část z fondem skutečně vynaložených peněz odpovídající podílu vlastníka bytu. Nyní lze příspěvky zaslané na účet společenství vlastníků brát za daňový výdaj už v okamžiku jejich úhrady. Platí to však jen o penězích, které fond použije na provozní výdaje.

Kdo se rozhodne náklady evidovat, může si odečíst například náklady na cesty automobilem vykonané pro dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu. Do cestovních výdajů byla před nedávnem zařazena možnost paušálního měsíčního výdaje na dopravu 5000 korun, kterou lze od příjmu z pronájmu odečíst. V případě, že vůz slouží i jinému účelu, než je zajištění tohoto příjmu, což je velmi pravděpodobné, lze uplatnit 80 procent částky, tedy 4000 korun. Za rok je tak možné jen díky této položce od příjmů z pronájmu bytu odečíst 48 tisíc korun.

Nemovitost v obchodním majetku

Je-li nemovitost zapsaná v obchodním majetku, daní se příjem z jejího pronájmu jako příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

