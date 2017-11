Studie: Sdílená ekonomika by v Česku mohla přinést 60 miliard

Sdílená ekonomika se na českém HDP zatím podílí v rozmezí 0,02 procenta až 0,04 procenta, což je zhruba 900 milionů až dvě miliardy korun. Ve Velké Británii je její podíl z evropských zemí jeden z nejvyšších a tvoří až 0,19 procenta HDP. Potenciální velikost sdílené ekonomiky v Česku je 0,51 procenta až 1,19 procenta HDP. V nominálním vyjádření vzhledem k HDP by jde o 25,7 až 59,9 miliardy korun.

O sdílené ekonomice se nejčastěji hovoří v souvislosti s nabídkou krátkodobého ubytování nebo sdílením dopravních prostředků ve městech. Sdílená ekonomika by obecně podle Deloitte mohla zpřístupnit luxusní zboží spotřebitelům, kteří by si jejich vlastnictví nemohli dovolit. Generuje také dostatečné příjmy pro vlastníky aktiv či zboží dlouhodobé spotřeby a přináší flexibilnější využití jejich času. Přináší vyšší využití kapacit v ekonomice a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.

„Potenciál sdílené ekonomiky v Česku poroste společně s dalším rozšířením vysokorychlostního internetu, chytrých telefonů a s růstem digitální gramotnosti. Otázkou zůstává, zda lidé začnou preferovat sdílení před vlastnictvím. V takovém případě můžeme očekávat, že se do sdílené ekonomiky zapojí větší část populace a její význam poroste,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte říká David Marek.

Mínus 120 milionů: Praha tratí na sdíleném ubytování

Pro rozvoj sdílené ekonomiky je podle studie Deloitte důležitá i legislativa, která by měla citlivě reagovat na její rozvoj, například tvorbou speciálního zákona, jak se stalo v některých státech EU. Podřízení sdílené ekonomiky stávající regulaci by výrazně snížilo potenciál tohoto odvětví a omezilo jeho ekonomické benefity. Rozvoj sdílené ekonomiky s sebou přináší i otazníky v oblasti daní. Česká daňová legislativa prozatím na nový rychle rostoucí sektor podnikání nestihla zareagovat.

„Správné zdanění sdílené ekonomiky vyžaduje nejen identifikaci těch aktivit, které by měly být zdaněny, ale současně také jednoznačnou definici příjmu a jeho příjemce. S ohledem na specifika tohoto sektoru by bylo jistě žádoucí zprovoznění IT platformy, jež by umožnila automatizovanou přípravu daňových přiznání participujících subjektů,“ uvedla daňová expertka společnosti Deloitte Kateřina Novotná.

Sdílená ekonomika představuje pro českou ekonomiku i určité riziko. Její případný rozmach by mohl omezit poptávku po zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou například automobily. „Tento trend by sice snížil plýtvání zdroji, ale citelně by mohl snížit i produkci automobilového průmyslu. Negativně může být zasaženo i hotelové odvětví, byť luxusní hotely budou zasaženy jen minimálně. Tradiční odvětví ekonomiky mohou na rozmach sdílené ekonomiky reagovat tím, že integrují její principy do svého modelu fungování,“ dodal Marek.

Čtěte dále: