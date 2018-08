Práce na volné noze rozhodně není vhodná pro každého. Kromě toho, že musíte oplývat silnou vůli, si při přechodu z běžného zaměstnání na volnou nohu musíte zvykat také na další méně příjemné věci.

Už vás nečeká pravidelný měsíční plat a zaměstnanecké benefity. Zaplaceno budete mít pouze za ten čas, který skutečně odpracujete.

„Navíc na volné noze nebudete jen například vývojářem či programátorem, stanete se také obchodníkem, marketérem a v neposlední řadě účetním. Počítat musíte s tím, že minimálně ze začátku budete muset tyto práce vykonávat sami,“ říká Jan Silber, jeden ze zakladatelů pracovního portálu Jobstack.it.

Kdy a jak začít?

Stát se „volnonožcem“ (freelancer) je podle rad expertů nejlepší již v průběhu studia, kdy vás minimálně zatěžují daňové povinnosti a pro začátek vám stačí vydělávat menší částky.

Ve startu se rozhodně vyplatí pracovat i na projektech bez nároku na odměnu, ač se to v současnosti může považovat za luxus. Výhodou je, že získáte zkušenosti a reference, které se koupit nedají.

„Dobrou variantou pro nabytí zkušeností jsou různé dobročinné projekty a neziskové organizace, kde se můžete zviditelnit, a navíc pomoci na správném místě. Když si navíc vyzkoušíte práci na různých místech a v různých odvětvích, pomůže vám to poznat sám sebe a zjistit, co vám jde nejlépe a co vás nejvíce baví,“ radí Silber.

Jak se stát profesionálem Když už se máte profesně čím pochlubit, je načase si nechat za svou práci platit. První věc, kterou byste měli udělat, je ujasnit si, kde jsou vaše silné stránky a co vám jde nejlépe. Zaměřte se na jednu činnost, se kterou si vás lidé budou spojovat, a pilujte ji k dokonalosti. Pokud bude vaše nabídka příliš rozsáhlá, lidé si vás budou hůře pamatovat. Lepší je umět jednu službu pořádně než tisíce služeb tak trochu. Podle toho, v čem se cítíte nejlépe, pak vytvořte svou nabídku.

Jste zaměstnancem, ale chcete pracovat z domova?

Dejte o sobě vědět

Když máte v hlavě srovnáno, co chcete dělat, vytvořte si podle rad odborníků webovou prezentaci. Ta by měla být co nejjednodušší na použití a vyhledávání a mělo by z ní být patrné, co nabízíte, a jak se na vás lidé mohou obrátit.

Určitě na web umístěte ukázky své práce, reference spokojených klientů a vysvětlení, proč zrovna vy jste dobrou volbou pro danou práci. Ke zviditelnění vám mohou pomoci také různé portály, které jsou ke zprostředkování zakázek určeny, například navolnenoze.cz nebo freelancer.com.

Nebojte se využívat sociální sítě, mějte aktualizovaný profil na LinkedInu, přidejte se do relevantních oborových skupin na Facebooku, přispívejte na Twitter.

Pokud budete svoji práci i propagaci dělat opravdu dobře, pravděpodobně se vám noví klienti „pohrnou“ na doporučení těch stávajících či předešlých.

Na co si dát pozor Každou spolupráci si ošetřete smlouvou, k jejímu sestavení určitě neuškodí konzultace s právníkem. Zde se již mnoho freelancerů spálilo. I když klientovi důvěřujete, a je to možná váš kamarád, vždycky mějte smlouvu. Zejména u větších zakázek je vhodné žádat předem zálohu na svou práci. Lidé jsou různí a vám se může docela dobře stát, že věnujete spoustu svého času práci, za kterou ve finále nedostanete zaplaceno. Z formálních náležitostí je potřeba zmínit také účetnictví, i zde se vyplatí konzultace s odborníkem – účetním. Důležité je pro vás mít ve věcech pořádek, aby vás daňové přiznání, které se odevzdává každý rok do konce března za rok předešlý, nevyvedlo z míry.

NAŠE RADA:

Místo a čas

Jak jsme již uvedli, být na volné noze znamená především naučit se efektivně zacházet s časem. Radostný pocit, že odteď můžete dělat všechnu práci například z postele, vám možná nějakou dobu vydrží, ale dříve či později nejspíš začnete nad touhle myšlenkou uvažovat kriticky.

„Pokud pracujete doma, vyhraďte si pro svou práci speciální místo tak, aby bylo jasně znát, kde je pracovní zóna a kde osobní. Pomůže vám to oddělit osobní život od pracovního. Když čas strávený prací a osobním životem od sebe neoddělíte, bude vám pak připadat, že pracujete pořád, a nebudete se plně soustředit ani na jedno,“ varuje Silber.

Uvažujute o volné noze oproti zaměstnání?

Trendem posledních let, který hojně využívají IT profesionálové, jsou coworkingová centra neboli sdílené kanceláře. Můžete si zde pronajmout stůl pro svou práci a pracovat v přítomnosti ostatních coworkerů.

Výhody tohoto systému jsou v tom, že se při práci necítíte osamoceně, navazujete nové kontakty a většinou se zde podaří i získat nové klienty. A bude-li se vám dařit, pravděpodobně se časem ocitnete ve vlastní kanceláři.

Přistupujte zodpovědně ke svému času, důkladně si plánujte, dodržujte termíny. Použití obyčejného kalendáře vám může velmi ulehčit život. Čas, který věnujete svým klientům, si zaznamenávejte, pomůže vám to při fakturaci.

