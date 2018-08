Ať už se ucházíte o post v administrativě, chystáte se na stáž nebo jako student chcete v rámci programu Erasmus do zahraničí, zásady psaní motivačního dopisu jsou prakticky stejné. A to jak v češtině tak v angličtině.

První zásada zní, že text musí „odsýpat“. Je třeba si uvědomit, že personalista jeho čtení věnuje třeba jen pár desítek vteřin. Pokud ho zahltíte fakty a těžkopádným stylem, své naděje spolehlivě pohřbíte. Text proto musí být stručný a přesný, ideálně na jednu stranu A4.

Vzor motivačního dopisu

Buďme upřímní: ideální vzor motivačního dopisu neexistuje. Jistě lze použít univerzální formulace, možná celé odstavce, ale pro své vlastní dobro by každý uchazeč měl do dopisu napsat, co ho na dané práci opravdu zajímá, proč ji chce dělat. Unikátní přístup rozhodně zapůsobí víc než suchý dopis plný obvyklých frází, který může být poslán do jakékoli firmy.

Pokud nechcete tvořit, stáhněte si vzor motivačního dopisu v pdf

Sloh

Jak byste měli motivační dopis stylizovat a strukturovat? Pokud jde o formu, můžete zvolit jednoduchou variantu o třech odstavcích v duchu úvod, tělo, závěr. Tím nic nepokazíte.

Druhou variantou je větší množství kratších odstavců, což dělá dynamický dojem, zejména pokud jsou odstavce tvořeny kratšími větami. Struktura s několika odstavci (maximálně sedm, prostě aby se dílo vešlo na stránku) o nanejvýš třech větách podporuje dojem, že máte vše v hlavě srovnané. S úsečností to ale nepřežeňte. Nejsme na manévrech, pořád jde o motivační dopis.

Co musí motivační dopis obsahovat Jméno a kontaktní údaje uchazeče Název společnosti Datum Oslovení Obsah Rozloučení Podpis

Pokud jde o stylistiku, namístě je střízlivost. Kreativitu si mohou dovolit jen uchazeči o místo, kde se jazyková tvořivost očekává nebo je přímo vyžadována. Buďte střízliví, ale ne úplně suší. Dejte najevo, že jste člověk, ne robot.

Postup

Úvod vašeho psaní je naprosto zásadní a toto je způsob, jak získat pozornost personalisty. Je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel hledá někoho, kdo bude umět řešit problémy nebo rozšíří jeho tým. Najděte si nedávné zprávy o firmě, z nichž se dozvíte, jakými aktuálními problémy prochází, a už v úvodní části dopisu dejte najevo, že o nich víte.

Následně nabídněte řešení problému – jímž jste vy. Uveďte veškeré možné své zkušenosti a přednosti, díky nimž jste na pozici ideálním kandidátem. Zaměřte se na to, jaké výhody firma ve vaší osobě získá.

Závěr je stejně podstatný jako úvod. Musí z něj být patrné sebevědomí, erudice a zájem o společnost. Chytře zformulovanou větou ukážete svou vášeň a schopnost tvrdě pracovat, aniž byste to museli výslovně zmínit.

Příklad:

„Rád bych zjistil více o společnosti a chtěl bych pomoci, jak nejrychleji to půjde.“

Takto pojatým motivačním dopisem, který si zároveň zachová punc vaší originality, jistě upoutáte pozornost. Je však třeba připomenout, že motivační dopis má jen omezený vliv na konečné rozhodnutí personalisty. Může přispět jen k tomu, že budete přizváni na pohovor a tam se bude teprve lámat chleba.

