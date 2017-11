„Existují jen dva základní způsoby ukončení pracovního poměru. Buď dobrovolným rozhodnutím obou stran a tedy dohodou (vzájemnou shodou, ne tedy jednostranně podanou výpovědí dohodou ze strany zaměstnavatele – pozn. red.), nebo rozhodnutím jedné strany, tedy výpovědí,“ vysvětluje právník společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák.

Problém může vzniknout tehdy, když zaměstnanec výpověď z práce dát nechce, přesto mu ale bude předložena „výpověď dohodou“.

Tento nadpis dokumentu ze strany zaměstnavatele má pak maskovat klasickou dohodu o ukončení pracovního poměru. U zaměstnance má přitom navodit pocit, že se jedná o standardní výpověď a musí jí přijmout.

Ve hře je odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Pokud výpověď dohodou zaměstnanec podepíše, může se připravit o některé výhody, které jsou s výpovědí ze strany zaměstnavatele spjaty, například vyplacení odstupného či v některých případech i o následnou podporu v nezaměstnanosti.

„Dohoda je často pro zaměstnance nevýhodná, automaticky se totiž předpokládá, že ji podepsal dobrovolně a se vším souhlasí. Na to, že nezná všechny důsledky, které z toho plynou, už se dále nebere ohled,“ pokračuje ve výkladu právník Novák.

Pracovní právo a problematiku s ním spojenou řeší datailně v jednotlivých sekcích web ministerstva práce a sociálních věcí.

Nepochodíte pak ani s argumentem, že výpověď dohodou je podle judikatury neplatná. Vždy je totiž důležitý obsah právního jednání, tedy listiny, která se podepisuje.

„Pokud má právní jednání charakter dohody o ukončení pracovního poměru, je automaticky bráno za dohodu mezi dvěma stranami, i když je označeno jako výpověď dohodou. Platí to samozřejmě i naopak,“ komentuje právník.

„Pokud zaměstnanec s výpovědí nesouhlasí, neměl by v žádném případě výpověď dohodou podepisovat,“ radí právník společnosti Vaše nároky.cz.

Co mám udělat a co se stane Dohoda má charakter smlouvy, a pokud není podepsána dvěma stranami, je neplatná. Zaměstnanec na dohodu nemusí nijak reagovat, takže časté urgence od zaměstnavatelů, že v případě žádné reakce se dohoda stává automaticky platnou, jsou nesmyslné. Pokud zároveň zaměstnanec nijak vážně neporušil pracovní kázeň, bude zaměstnavatel nucen použít výpověď se všemi jejími instituty, tedy například sjednaným odstupným. Pramen: Vaše nároky.cz

Hlídejte si důvod ukončení pracovního poměru

Jestliže je podepsání dohody při ukončování pracovního poměru v mnoha případech nevýhodné, tak ještě nevýhodnější je situace, kdy v takové dohodě není uveden důvod ukončení pracovního poměru. A vy dohodu přesto podepíšete.

V takovém případě je pak zaměstnanci krácena případná podpora v nezaměstnanosti. „A to o více než polovinu. Zaměstnanec by si tedy měl dát bedlivý pozor, aby důvod, který není na jeho straně, byl v dohodě uveden,“ upozorňuje dále právník. Například toho mohou být organizační změny a nadbytečnost.

Chcete znát podporu v nezaměstnanosti, spočítejte si ji na naší kalkulačce

Pokud by navíc uvedený důvod ukončení pracovního poměrů dohodou byl shodný s důvody, které uvádí zákoník práce v § 52, pak by zaměstnanec měl mít nárok i na odstupné.

Kdy je dohoda výhodná

Podepsání dohody je pro zaměstnance výhodné v jediném případě, pokud chce rychle odejít ze své současné pozice, například proto, že si našel jinou a lepší práci.

„Pokud by takový zaměstnanec se zaměstnavatelem nepodepsal dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které by byl uveden brzký odchod, byl by nucen zůstat v práci ještě po dobu výpovědní lhůty,“ upozorňuje právník.

V těchto případech je však časté, že s dohodou nesouhlasí zaměstnavatel a po zaměstnanci požaduje jednostranné podání výpovědi ze strany zaměstnance.

A když jsem nemocný/á či na mateřské?

Může však nastat situace, že zaměstnanec je nemocen a přesto dostane výpověď dohodou nebo chce podat výpověď sám. Jak se má zachovat?

„Během nemocenské, stejně tak třeba mateřské, je zaměstnanec zákonem chráněn, zaměstnavatel mu tedy nemůže podat výpověď. Nic však nebrání tomu, aby výpověď podal sám zaměstnanec. Stejně tak je možná vzájemná dohoda obou stran. Vždy je tedy nutný souhlas zaměstnance, radí právník Zdeněk Bauer.

