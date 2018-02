Na úvod je třeba určit, jakých osob se daňové přiznání týká. Rozsah povinných osob je totiž širší, než byste možná čekali.

Kdo musí podávat daňové přiznání? Osoby samostatně výdělečné činné, čili všichni podnikatelé a živnostníci Osoby, které mají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku Osoby, které vykonávají dvě nebo více zaměstnání současně* Osoby, které mají příjmy ze zaměstnání a z autorských honorářů od jiného zaměstnavatele Osoby, které jsou zaměstnány a podléhají solidární dani, což znamená, že jejich příjmy byly osmačtyřicetkrát vyšší než průměrná mzda Osoby s příjmy ze zahraničí

Poznámka: *Platí, jestliže například pracujete pod jedním zaměstnavatelem na HPP a pod jiným na DPP nebo jako OSVČ na vedlejší činnost. Daňové přiznání v těchto případech musíte podat i tehdy, pokud váš příjem činí 0 Kč, anebo jste dokonce ve ztrátě.

A teď k jednotlivým krokům, které musíte udělat:

1. Příjmy a výdaje

Sestavení daňového přiznání se bez počítání neobejde, ale pro toho, kdo si vede pravidelné účetnictví, to nebude nic složitého. Spočítání příjmů je nutnost. A nezáleží jen na tom, jak aktivní jste živnostník. Příležitostný živnostník nebo ten, kdo má jen několik klientů, sečte všechny vystavené faktury. Poté uplatní paušální náklady a získá daňový základ, ze kterého se počítá daň.

Najít mez, kdy vlastní výpočty zvládnete nebo využijete služeb daňového poradce, je čistě individuální záležitost. Někdo bez problémů zvládne stovky faktur ročně, jiný už při tomto počtu raději uvažuje o daňovém přiznání přes daňového poradce a účetní firmu.

Pokud jste současně i zaměstnanec, je důležité vědět, že v daňovém přiznání musíte uvést všechny své zdanitelné příjmy, tedy i výplatu mzdy, případně i jiné příjmy. U všech zaměstnavatelů si vyzvedněte potvrzení o příjmech, to pak přiložíte k daňovému přiznání.

Podnikáte a trápí vás úřední šiml? Přečtěte si:

2. Náklady a daňové odpočty

Uplatnit náklady v daňovém přiznání můžete dvěma způsoby. Buď daňově uznatelné náklady uplatníte prostým součtem, nebo výdajovým paušálem. Každé řešení má své pro a proti. Paušálem můžete uplatnit náklady na příjmy do 1 milionu korun a zároveň můžete do daní dát děti i slevu na manželku. Nebo využijete paušál na příjmy až do 2 milionů korun bez uplatnění dalších slev. Sčítání všech uznatelných nákladů je náročnější variantou než paušály, ale může být výhodnější. Rozhodující je počet daňově uznatelných nákladů.

3. Formulář a jeho vyplnění

Pro vyplnění daňového formuláře máte opět dvě možnosti: on-line formuláře či papírový dokument. Internet vám pomůže v obou případech, papírové formuláře si můžete stáhnout v PDF a vytisknout, jinak si je můžete vyzvednout na každém finančním úřadě.

4. Vlastní podání

V roce 2018 je posledním datem pro podání daňového přiznání 3. duben, přičemž platí, že při zpoždění odevzdání o pět dnů nebudete platit pokutu. Pokud máte datovou schránku, je vaší povinností odevzdat daňové přiznání tam. Také můžete využít odevzdání elektronicky s vlastním elektronickým podpisem. Pokud elektronický podpis nemáte, můžete vše vyplnit online, ale pak musíte na místní finanční úřad donést podepsaný e-tiskopis.

Přečtete si podrobněji:

Pokud už půjdete na finanční úřad, můžete tu rovnou zaplatit vypočtenou daň hotově na pokladně. Další způsoby úhrady jsou složenkou nebo převodem. Při nároku na vrácení daně je třeba ve formuláři vyplnit, jak má finanční úřad peníze poslat.

5. Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Pro daňové přiznání nestačí kontakt pouze s finančním úřadem. Spolu s daňovým přiznáním je nutné podat ještě přehledy na správu sociálního zabezpečení a na svou zdravotní pojišťovnu. Pro přehled sociálního i zdravotního pojištění platí termín do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, v roce 2018 maximálně do 2. května. Pokud vám daňové přiznání podává daňový poradce, je čas až do 1. srpna, ale tuto skutečnost musíte úřadům do 2. května doložit.

Přehledy se dělají proto, aby úřady zjistily, zda nemáte nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění za rok daňového přiznání. Vyplněné dokumenty je třeba doručit na příslušné pobočky. Při osobním odevzdání vám na přepážce rovnou zkontrolují uvedené údaje, a vy tak budete vědět, že je vše v pořádku. Případné nedoplatky můžete jen přidat k další platbě pojistného.

Jak napravit chybu

Chybovat je lidské. Může se to stát i u daňového přiznání. Pokud jde o údaje o osobě, jako je adresa, číslo účtu nebo třeba překlep v rodném čísle, tak v takovém případě vás nejspíš finanční úřad vyzve k nápravě. Stačí pak jen návštěva úřadu a vyplnění formuláře o změně. Pokud jste chybně vypočetli daňový základ a daň, budete muset podávat opravné daňové přiznání a chybějící daň doplatit.

Čtěte také: