Počet lidí, kteří musí být kvůli své práci v kanceláři, v Česku podle průzkumu společnosti Microsoft klesl o třetinu. Práci z domova nyní již umožňují zaměstnavatelé i v oborech, kde bychom to tolik nečekali - ve veřejném sektoru, stavebnictví, realitách nebo obchodu. Tlak na stále více benefitů vyvolává i rekordně nízká nezaměstnanost a snaha firem udržet si dobré zaměstnance.

Důležité je mít sebereflexi a uvědomit si, že práce z domova skutečně nevyhovuje každému. Naučit se pracovat efektivně v domácím prostředí totiž není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Pro některé lidi je potom možnost pracovat z domova zdrojem stresu a problémů z toho, že se jim nedaří doma plnit kvalitně své pracovní povinnosti, nebo jim jejich splnění zabere neúměrně více času.

Co musí zvládat úspěšný pracovník z domova Home office vyžaduje vysokou míru sebekázně. V pohodlí domova je často problém usednout k práci a plně se jí věnovat – je zde mnoho lákadel, která člověka odvádějí od práce a soustředění. Musíte umět efektivně komunikovat. Práce z domova prověří komunikační schopnosti pracovníků. I když moderní technologie umožňují téměř živý kontakt, například přes videokonferenční řešení, lidé pracující z domova by měli umět efektivně komunikovat a ptát se, být samostatní. Je třeba umět ovládat a běžně zprovoznit „stávkující“ počítač. Home office není pro ty, kteří bojují s výpočetní technikou. Doma si lidé musejí sami poradit s běžnými problémy, které na počítači každý občas řeší, ale i s nástroji, které jim umožňují spolupracovat s ostatními – cloudovými aplikacemi pro sdílení dokumentů a plánování činností, nástroji pro on-line komunikaci apod. Důležité je umět plánovat. Plánování činností je při práci z domova důležitější, než kdy jindy. A nejde jen o to rozvrhnout si činnosti tak, abychom je dělali v době, kdy se umíme maximálně koncentrovat. Při práci z domova totiž často ruší i ostatní rodinní příslušníci.

„Velmi důležité je stanovit si denní plán. A to jak časový rozvrh, tak náplň práce. Pokud to jde, nechávejte si na home office spíše činnosti, které vyžadují nižší míru spolupráce s kolegy. Při plánování nezapomínejte na svou únavu a na pracovní dobu ostatních, pokud s nimi potřebujete na něčem spolupracovat,“ radí Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

„Firmám, které home office umožňují, doporučujeme proškolení zaměstnanců. V konečném důsledku se jim to totiž vyplatí. Lidé neztrácejí zbytečně čas řešením banálních problémů s technikou, a především se zvýší jejich povědomí o tom, co mohou a nemohou dělat z hlediska bezpečnosti. Největší množství úniků dat totiž zajistí zaměstnanci firem, a to častěji kvůli neznalosti než záměrně,“ vysvětluje Dvořák.

„Rozvoj moderních videokonferencí umožnil firmám pustit své zaměstnance z kanceláří a nechat je pracovat odkudkoli. Bohužel u mnoha řešení využitelnost snižuje to, že lidé spíše než úkol, o kterém chtějí diskutovat, řeší problémy s připojením a nekompatibilitou jednotlivých přístrojů,“ naznačuje další problémy Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro. Doporučuje proto firmám pečlivý výběr ITC techologií.

Domácí past

Mohli bychom najít další typy lidí, kterým práce z domova zrovna nesvědčí. Především jde o ty, kteří příliš nezapadají do pracovního týmu – jejich pravidelná absence může vést k ještě větší izolovanosti.

Ti, kteří jsou zvyklí dělat přesčas i ve firmě, se doma asi nebudou chovat jinak. Zde je velké nebezpečí, že si práci vpustí do soukromí ještě zásadněji.

Při práci doma také mnozí zapomínají na klasické biorytmy. Na to, že je potřeba se najíst nebo vstát od stolu a protáhnout se.

Na závěr je třeba zmínit klasickou „domácí past“. Tou je představa, že lze bravurně zastat práci a soukromí najednou.

Při dobře zvládnutém plánování a vysoké míře sebekázně to jde, ale snaha stihnout vše většinou vede jen ke stresu, protože podle svých představ nezvládnete ani jednu z těchto činností.

