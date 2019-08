Perun nebude. Ministerstvo obrany zrušilo stomilionový nákup

“Dne 9. srpna 2019 ministerstvo obrany rozhodnutím náměstka Filipa Říhy jednostranně odstoupilo od kupní smlouvy ze dne 7. března 2017 se společností SVOS na pořízení čtyř kusů bojových vozidel speciálních sil,” potvrdil dnes Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany. Důvod je zřejmý. Vozidlo, které v Přelouči vznikalo i ve spolupráci se samotnými vojáky, ani opakovaně neprošlo vojskovými zkouškami.

“Vojskové zkoušky peruna probíhaly od 23. července do 7. října 2018. Jelikož vozidlo vykazovalo řadu odchylek od smluvních podmínek, byl termín zkoušek prodloužen náčelníkem Generálního štábu Armády ČR do 30. června 2019. Ani do tohoto termínu však nebylo dosaženo požadovaného výsledku a vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek. Včetně hodnocení parametrů, které mají zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky,” upřesňuje Jan Pejšek.

Jak už web Euro.cz informoval v úterý ráno, společnost SVOS Přelouč se nechce s výsledky vojskových zkoušek smířit a mluví o protizákonných postupech. Proti krokům zkušební komise se proto chce bránit právní cestou.

O zrušeném obchodu čtěte více: Stropnický koupil auto na obrázku. Za 94 milionů

