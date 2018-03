Jak vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot se nabízí jako řešení pro toho, kdo se nachází v platební neschopnosti. Tím se rozumí osoba, která není schopna dostát svým závazkům a splácet je. O osobní bankrot nebo také o oddlužení si může zažádat na krajském soudu v místě trvalého bydliště.

Je třeba podat formulář se žádostí a návrh, který od loňského července může zpracovat a podat pouze advokát anebo akreditovaný poradce, tedy už ne notář. Být v insolvenci ale samo o sobě nestačí k tomu, aby soud s návrhem na bankrot souhlasil.

Po podání návrhu

Na krajský soud se může obrátit kdokoli, kdo není schopen splácet dluhy věřitelů. Soud rychle vyhodnotí, jestli je návrh podán správně, a vydá vyhlášku o insolvenčním řízení, kterou uveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. V průběhu insolvenčního řízení nelze provádět exekuce. Vymáhání se znovu rozbíhá, pokud by soud oddlužení zamítl.

Tak se může stát, například když dlužník podal nekompletní návrh a nedoplnil ani po výzvě nebo když soud usoudí, že je návrh nepoctivý. Většině návrhů ale soud vyhoví.

Splátky

Na splácení dohlíží insolvenční správce vybraný soudem. Zadlužený člověk si ho ovšem musí platit. Navíc může soud požadovat zaplacení zálohy na insolvenční řízení ve výši až padesát tisíc korun.

Jakých příjmů dlužníka se splátky dotknou? Kromě platu a mzdy i všech druhů důchodů, mateřské, rodičovské, příspěvku na bydlení či stipendia.

Nezabavitelné minimum

Pokud se dlužník a věřitel dohodnou na splátkovém kalendáři, soud rozhodne, jakou část z celkové splátky budou jednotliví věřitelé dostávat. Dlužníkovi zbyde nezabavitelné minimum, které v roce 2018 činí 6225,33 korun. Za každou vyživovanou osobu si pak připočte 1 čtvrtinu z nezabavitelné částky, čili 1556,33 korun.

Tento oddlužovací proces trvá pět let. Pokud dlužník 30 % svých závazků splatí, zbylých 70 procent z pohledávky se mu smaže. Kdo třetinu během pěti let není schopen splatit, upadne do konkurzu.

Desítky miliard insolvenčním správcům. Čtěte komentář Miroslava Zámečníka:

Druhou variantou oddlužení je následující scénář: dlužníkovi bude zabaven a prodán majetek a peníze z prodeje se využijí k vyrovnání dluhu. Předností této drastičtější varianty je zkrácení procesu oddlužení.

Nulové oddlužení

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu insolvenčního zákona, která má zpřístupnit osobní bankrot v roce 2018 i těm, kteří nejsou schopni během pěti let splatit 30 procent z celkové výše pohledávky.

Oddlužení by podle novely mělo trvat 3, 5 nebo 7 let, přičemž na délce období bude záviset výše splátky. Varianta takzvaného nulového oddlužení je určena pro osoby bez pravidelného příjmu a znamená, že dlužník je po dobu 7 let pod dohledem soudu a insolvenčního správce.

Jak zjistím, jestli dlužím V Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR Každý „rozklik“ stojí 60 korun – tady zjistíte, jestli je proti vám vedena exekuce, u ní je uvedeno ale pouze číslo jednací, nikoli údaje o věřiteli, kontaktovat pak musíte „svého“ exekutora. V registru organizace SOLUS, která sdružuje nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátory, distributory energií atd. Tam se objevíte, jen když jste s nějakou platbou v prodlení, výpis stojí 200 korun. U České správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu a na radnici Dluhy u veřejné správy a samosprávy nejsou nikde centrálně vedeny, je třeba úřady kontaktovat samostatně. U místně příslušného soudu Ten poskytne výpis, zda proti vám není vedeno řízení, věřiteli.

Poradna a diskuze

Téma dluhové pasti se v Česku stalo v posledních letech velmi palčivým. Reaguje na to nejen stát, ale i občanský sektor. S tím, jak se připravit na osobní bankrot, zdarma pomůže řada neziskových organizací poskytnutím kompletního poradenství v souvislosti s insolvencí. Zkušenosti ostatních lze čerpat i z diskuzních fór.

Dále čtěte: