Češi kvůli manipulacím se spotřebou zaplatili za benzín o 54 miliard víc, než by měli

Řidiči v Evropě zaplatili v letech 2000 až 2017 za palivo o 150 miliard eur (3,9 bilionu korun) více, než by správně měli podle uváděné spotřeby automobilek. V Česku to bylo 2,1 miliardy eur (54 miliard korun). Vypočítala to organizace Transport&Environment. Vyšší spotřeba má samozřejmě dopad i na to, že se emise CO2 snižují pomaleji, než bylo naplánováno. Od roku 2000 to je pouze 10 procent.