Těžař BP: Fosilní paliva čeká zářná budoucnost

Zelené zdroje energie budou nejrychleji rostoucím segmentem v globálním energetickém mixu do roku 2040, ale stále nemají šanci porazit ropu, plyn a uhlí, uvedla britská ropná společnost BP ve svém energetickém výhledu do roku 2040 BP Energy Outlook.

Je to dáno zejména poptávkou po energiích v rozvíjejících se ekonomikách. Ta bude globálně růst o třetinu do roku 2040. I když se podíl obnovitelných zdrojů energie zvýší pětinásobně, bude v roce 2014 činit 14 procent. Společně s jádrem se budou podílet na energetickém mixu asi čtvrtinou, zbylé tři čtvrtiny budou stále pocházet z fosilních zdrojů, i když podíl uhlí a ropy bude klesat.

Předpovědi britské společnosti mají své limity. Od roku 2010 je musela pravidelně revidovat ve prospěch růstu podílu zelených energií, proto bývá kritizována ekology, připomněl britský deník The Guardian.

Mezi manažery, politiky a vědci jsou její prognózy nicméně považovány za základ pro diskuzi o vývoji spotřeby energie pro další roky, uvedl německý deník Die Welt.

Různé scénáře spotřeby ropy do roku 2040:

BP odhaduje vrchol spotřeby ropy mezi roky 2035 a 2040, mělo by to být okolo 110 milionů barelů ropy denně, nyní to je 97 milionů barelů ropy za den. Ratingová agentura Fitch naopak předpokládá, že od roku 2030 bude poptávka po ropě klesat díky rozšíření elektromobilů.

Mezinárodní energetická agentura IEA, přidružená organizace OECD, loni odhadla růst spotřeby ropy do roku 2040 na 103,5 milionů barelů ropy za den.

Tým analytiků BP vede hlavní ekonom Spencer Dale. Podle něj nelze přesně říci, kdy spotřeba dosáhne vrcholu. Odmítl ale, že by na ni mělo zásadní vliv rozšíření elektromobilů v osobní dopravě.

Objem dopravy poroste

Objem dopravy totiž bude růst v dalších oblastech, v osobní letecké a nákladní lodní, železniční i silniční. Ropa bude pokrývat energetické nároky v dopravě v roce 2040 podle BP stále z 85 procent. Elektromobily budou ze dvou miliard automobilů tvořit 300 milionů, odhadl ropný koncern, to znamená 15 procent. Na počtu ujetých kilometrů ale mohou tvořit až 30procentní podíl.

„Předpoklad, že rychlý nárůst počtu elektromobilů způsobí kolaps poptávky po ropě, nepodporují dostupná čísla. I v případě scénáře zákazu prodeje osobních vozidel se spalovacími motory bude poptávka po ropě v roce 2040 vyšší, než je tomu dnes,“ zdůraznil Dale.

Prognóza globální spotřeby energie a energetického mixu do roku 2040:

Zdroj: bp.com

Pozitivní zprávou pro ovzduší je to, že globální poptávka po uhlí nebude stoupat, zejména s ohledem na vývoj v Číně. Také růst podílu obnovitelných zdrojů energie bude tažen Čínou a Indií.

„Ropa, zemní plyn, uhlí a nefosilní zdroje energie budou mít přibližně rovnocenný podíl 25 procent na spotřebě energie v roce 2040,“ uvedl Dale. Nárůst spotřeby energie o třetinu bude pokryt ze 40 procent obnovitelnými zdroji, zbytek budou pokrývat fosilní zdroje a jaderná energie.

Ohledně emisí CO2 BP odhaduje, že se celosvětově zvýší do roku 2040 o deset procent. I když to je pod hodnotou, ke které došlo za posledních 25 let, zřejmě to nebude stačit na splnění cílů pařížské klimatické dohody, varovali analytici ropné společnosti.

