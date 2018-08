Mezi roky 2020 a 2025 měly americké automobilky snížit průměrnou spotřebu svých flotil ze 6 litrů na 4,6 litru na sto kilometrů. Opatření zavedené v roce 2012 Barackem Obamou chce Donald Trump zrušit. Argumentuje tím, že je třeba snížit regulaci pro domácí výrobce. Kromě podpory domácího automobilového a ropného průmyslu má mít zlevnění aut pro Američany i bezpečnostní efekt v tom, že bude na silnicích umírat méně lidí.

Americké ministerstvo dopravy a agentura pro ochranu životního prostředí EPA tvrdí, že nová koncepce má zachránit více než 12 700 lidí, kteří by zemřeli na silnicích do roku 2029. Používají tři argumenty.

Prvním je, že nižší spotřeba aut by snížila jejich provozní náklady, a proto by byla doprava hustší. Tím pádem by docházelo k většímu počtu nehod se smrtelnými následky. Druhý argument popírá částečně ten první. Přísnější regulace by prodražila koupi nových vozů, takže by na silnicích byl větší počet starších vozů, které nejsou tak bezpečné jako novější auta. A za třetí, výrobci by kvůli nižší spotřebě museli vyrábět lehčí auta, která by neochránila posádku vozů v případě havárie stejně jako stávající automobily.

Trumpova administrativa tvrdí, že nelze mít čistší auta bez negativních následků. Na mysli má životy Američanů. Ekonom z Yaleovy univerzity Kenneth Gilingham uvedl, že americké úřady své odhady nadsazují, aby podpořily argumentaci pro zrušení regulace snižování spotřeby aut. Navíc nová auta mohou zdražit více kvůli zavedení dovozních cel pro auta a díly vyrobené v zahraničí.

Ani hmotnost automobilu nemusí být zásadní pro bezpečnost řidiče a spolujezdců. Spíše se jedná o velikost vozu. Nižší hmotnost automobilu nutně nemusí znamenat, že se sníží bezpečnostní standardy.

Případné zrušení Obamovy regulace může vyvolat vnitrostátní konflikt mezi federální vládou a jednotlivými státy. Například Kalifornie již oznámila, že případné zrušení regulace napadne u soudu, protože chce i nadále určovat vlastní pravidla pro ochranu životního prostředí. Trumpova vláda navíc nevzala v úvahu, kolik životů může zachránit čistší vzduch, pokud spotřeba automobilů klesne. O zmírnění dopadů na globální změny klimatu ani nemluvě.

